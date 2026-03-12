Acesse sua conta
Saiba quanto tempo Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo, ficou solteiro

O nutricionista e a cantora anunciaram o fim da união em novembro de 2025

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 12 de março de 2026 às 21:28

Daniel Cady e Ivete Sangalo
Daniel Cady e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

O nutricionista Daniel Cady teve um novo romance apontado nesta quinta-feira (12) com a empresária Carol Magalhães, enquanto ambos realizam uma viagem pela Europa. Com isso, Daniel teria ficado cerca de três meses solteiro publicamente, uma vez que o anúncio do divórcio da cantora Ivete Sangalo ocorreu no dia 27 de novembro de 2025.

De acordo com as informações divulgadas, Daniel e Carol já teriam se relacionado no passado por seis anos, antes dO nutricionista conhecer a artista. Agora, com o suposto retorno da relação, o período de solteirice de Cady teria chegado ao fim.

Carol Magalhães e Daniel Cady

Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Carol Magalhães por Reprodução
Daniel Cady e Ivete Sangalo por Reprodução
Daniel Cady e as filhas, Marina e Helena Sangalo por Reprodução
Daniel Cady curtiu Camarote Salvador por Heider Sacramento/CORREIO
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady fez uma homenagem às filhas por Reprodução | Instagram
Daniel Cady por Reprodução/Instagram
Daniel Cady impressiona ao exibir shape trincado após desafio esportivo por Reprodução/Instagram
Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça detalhes do sítio de Daniel Cady por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
Conheça o sítio onde Daniel Cady está morando após separação por Reprodução
1 de 17
Carol Magalhães por Reprodução

Ivete e Daniel se conheceram em 2008 e oficializaram a união no civil três anos depois, em 2011. Na época do casamento, eles já eram pais de Marcelo, que atualmente tem 16 anos. Em 2018, nasceram as gêmeas Helena e Marina, hoje com 8 anos. Ao todo, o casal permaneceu junto por 17 anos.

“Tão rápido? Ninguém tá pra perder tempo… Como já dizia minha amiga Zibia Gasparetto: ‘Ninguém é de ninguém’”, comentou um internauta a respeito do suposto novo relacionamento do nutricionista.

“Já?”, questionou outro de forma direta. “Bem que dizem que homem não consegue ficar só”, diz outro comentário. Houve ainda quem brincasse com a icônica frase de Ivete: “Quem é essa aí, papai”.

Por outro lado, internautas também desejaram felicidades ao possível casal. “Belo casal. Sejam felizes. Vocês merecem”, escreveu uma usuária. “Ele e Ivete fecharam um ciclo. Cada um segue seu caminho. Desejo que tanto ele quanto Ivete sejam felizes com outros amores”, afirmou outra seguidora.

