Saiba quanto tempo Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo, ficou solteiro

O nutricionista e a cantora anunciaram o fim da união em novembro de 2025

K Kamila Macedo

Publicado em 12 de março de 2026 às 21:28

Daniel Cady e Ivete Sangalo Crédito: Reprodução

O nutricionista Daniel Cady teve um novo romance apontado nesta quinta-feira (12) com a empresária Carol Magalhães, enquanto ambos realizam uma viagem pela Europa. Com isso, Daniel teria ficado cerca de três meses solteiro publicamente, uma vez que o anúncio do divórcio da cantora Ivete Sangalo ocorreu no dia 27 de novembro de 2025.

De acordo com as informações divulgadas, Daniel e Carol já teriam se relacionado no passado por seis anos, antes dO nutricionista conhecer a artista. Agora, com o suposto retorno da relação, o período de solteirice de Cady teria chegado ao fim.

Ivete e Daniel se conheceram em 2008 e oficializaram a união no civil três anos depois, em 2011. Na época do casamento, eles já eram pais de Marcelo, que atualmente tem 16 anos. Em 2018, nasceram as gêmeas Helena e Marina, hoje com 8 anos. Ao todo, o casal permaneceu junto por 17 anos.

“Tão rápido? Ninguém tá pra perder tempo… Como já dizia minha amiga Zibia Gasparetto: ‘Ninguém é de ninguém’”, comentou um internauta a respeito do suposto novo relacionamento do nutricionista.

“Já?”, questionou outro de forma direta. “Bem que dizem que homem não consegue ficar só”, diz outro comentário. Houve ainda quem brincasse com a icônica frase de Ivete: “Quem é essa aí, papai”.