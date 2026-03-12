Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Internautas pedem retorno de Pedro Bial ao Big Brother Brasil; entenda

Apresentador deixou o comando do reality show na edição de 2017

  • K

  • Kamila Macedo

Publicado em 12 de março de 2026 às 20:29

Pedro Bial
Pedro Bial Crédito: Reprodução

Com a proximidade do Top 10 do Big Brother Brasil 26, parte do público que acompanha o reality show já projeta sua final ideal, o que inclui a volta de um antigo apresentador. Pedro Bial tem recebido diversos comentários em suas publicações no Instagram com pedidos para que retorne ao programa no dia da final e participe do discurso que anunciará o campeão da edição.

Bial esteve à frente do programa desde a primeira edição, em 2002, e permaneceu até 2016, sendo substituído por Tiago Leifert em 2017. Durante o período em que esteve no comando, o jornalista se destacava pelos textos elaborados nos momentos de eliminação dos participantes.

Sua trajetória na televisão seguiu com o "Conversa com Bial", que completou nove temporadas desde a estreia em 2017. O talk show manteve formato diário até o fim de 2025 e tem previsão de retorno para a temporada de 2026 de forma semanal.

Nas redes sociais, o apelo para que ele integre o encerramento da edição é expressivo. “Tadeu começa falando e dizendo que como é a primeira edição de veteranos, a Globo trouxe um apresentador veterano para consagrar o momento”, sugeriu uma internauta, se referindo a nova dinâmica do BBB 26, que trouxe ex-participantes do reality para competir contra os grupos Pipoca e Camarote.

Pedro Bial

Pedro Bial por Reprodução
Pedro Bial por Reprodução
Pedro Bial por Reprodução
Pedro Bial por Reprodução
Pedro Bial por Reprodução
Pedro Bial e sua mãe, Susanne Bial por Reprodução
1 de 6
Pedro Bial por Reprodução

“Bial, por favor! Queremos você na final do BBB 26”, comentou outro perfil. “Final do BBB 26 tem que ser com você”, reforçou mais um seguidor.

Parte da torcida de Ana Paula Renault também se mobiliza nos comentários. A jornalista participou da última edição apresentada por Pedro Bial, em 2016, quando acabou expulsa por agressão. Com seu retorno ao programa em 2026, os fãs relembram os discursos de Bial para a mineira e solicitam sua presença caso ela chegue à final. “É uma questão de retratação! Queremos Pedro Bial no discurso da final para Ana Paula”, escreveu um dos torcedores.

Leia mais

Imagem - Alberto Cowboy já teve carreira solo e dupla sertaneja com a cantora Cleo Araújo

Alberto Cowboy já teve carreira solo e dupla sertaneja com a cantora Cleo Araújo

Imagem - Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é

Daniel Cady volta com a ex após fim de casamento com Ivete Sangalo; veja quem é

Imagem - Juliette anuncia casamento com Kaique Cerveny para este ano

Juliette anuncia casamento com Kaique Cerveny para este ano

Tags:

Pedro Bial bbb 26

Mais recentes

Imagem - Atitude de Eliezer gera climão com Viih Tube antes de casamento: ‘Vai continuar sem casar’

Atitude de Eliezer gera climão com Viih Tube antes de casamento: ‘Vai continuar sem casar’
Imagem - Saiba quanto tempo Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo, ficou solteiro

Saiba quanto tempo Daniel Cady, ex-marido de Ivete Sangalo, ficou solteiro
Imagem - Reflexo em óculos teria revelado suposta namorada de Daniel Cady durante viagem na Europa

Reflexo em óculos teria revelado suposta namorada de Daniel Cady durante viagem na Europa

MAIS LIDAS

Imagem - BBB 26 muda regra de programa após estratégia de Jonas; entenda
01

BBB 26 muda regra de programa após estratégia de Jonas; entenda

Imagem - Depois de um período pesado, a vida finalmente começa a ficar mais leve para 3 signos após o dia de hoje (12 de março)
02

Depois de um período pesado, a vida finalmente começa a ficar mais leve para 3 signos após o dia de hoje (12 de março)

Imagem - A 'malha fina" do pix: o que a Receita Federal realmente rastreia na sua conta
03

A 'malha fina" do pix: o que a Receita Federal realmente rastreia na sua conta

Imagem - Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia
04

Justiça autoriza Bradesco a fechar único banco de cidade na Bahia