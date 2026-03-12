BBB 26

Internautas pedem retorno de Pedro Bial ao Big Brother Brasil; entenda

Apresentador deixou o comando do reality show na edição de 2017

Com a proximidade do Top 10 do Big Brother Brasil 26, parte do público que acompanha o reality show já projeta sua final ideal, o que inclui a volta de um antigo apresentador. Pedro Bial tem recebido diversos comentários em suas publicações no Instagram com pedidos para que retorne ao programa no dia da final e participe do discurso que anunciará o campeão da edição.

Bial esteve à frente do programa desde a primeira edição, em 2002, e permaneceu até 2016, sendo substituído por Tiago Leifert em 2017. Durante o período em que esteve no comando, o jornalista se destacava pelos textos elaborados nos momentos de eliminação dos participantes.

Sua trajetória na televisão seguiu com o "Conversa com Bial", que completou nove temporadas desde a estreia em 2017. O talk show manteve formato diário até o fim de 2025 e tem previsão de retorno para a temporada de 2026 de forma semanal.

Nas redes sociais, o apelo para que ele integre o encerramento da edição é expressivo. “Tadeu começa falando e dizendo que como é a primeira edição de veteranos, a Globo trouxe um apresentador veterano para consagrar o momento”, sugeriu uma internauta, se referindo a nova dinâmica do BBB 26, que trouxe ex-participantes do reality para competir contra os grupos Pipoca e Camarote.

“Bial, por favor! Queremos você na final do BBB 26”, comentou outro perfil. “Final do BBB 26 tem que ser com você”, reforçou mais um seguidor.