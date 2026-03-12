Internautas pedem retorno de Pedro Bial ao Big Brother Brasil; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 12 de março de 2026 às 20:29
Com a proximidade do Top 10 do Big Brother Brasil 26, parte do público que acompanha o reality show já projeta sua final ideal, o que inclui a volta de um antigo apresentador. Pedro Bial tem recebido diversos comentários em suas publicações no Instagram com pedidos para que retorne ao programa no dia da final e participe do discurso que anunciará o campeão da edição.
Bial esteve à frente do programa desde a primeira edição, em 2002, e permaneceu até 2016, sendo substituído por Tiago Leifert em 2017. Durante o período em que esteve no comando, o jornalista se destacava pelos textos elaborados nos momentos de eliminação dos participantes.
Sua trajetória na televisão seguiu com o "Conversa com Bial", que completou nove temporadas desde a estreia em 2017. O talk show manteve formato diário até o fim de 2025 e tem previsão de retorno para a temporada de 2026 de forma semanal.
Nas redes sociais, o apelo para que ele integre o encerramento da edição é expressivo. “Tadeu começa falando e dizendo que como é a primeira edição de veteranos, a Globo trouxe um apresentador veterano para consagrar o momento”, sugeriu uma internauta, se referindo a nova dinâmica do BBB 26, que trouxe ex-participantes do reality para competir contra os grupos Pipoca e Camarote.
“Bial, por favor! Queremos você na final do BBB 26”, comentou outro perfil. “Final do BBB 26 tem que ser com você”, reforçou mais um seguidor.
Parte da torcida de Ana Paula Renault também se mobiliza nos comentários. A jornalista participou da última edição apresentada por Pedro Bial, em 2016, quando acabou expulsa por agressão. Com seu retorno ao programa em 2026, os fãs relembram os discursos de Bial para a mineira e solicitam sua presença caso ela chegue à final. “É uma questão de retratação! Queremos Pedro Bial no discurso da final para Ana Paula”, escreveu um dos torcedores.