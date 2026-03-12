TV

BBB 26 muda regra de programa após estratégia de Jonas; entenda

Alteração foi anunciada por Tadeu Schmidt após participante usar estalecas para comprar várias caixas seguidas

Fernanda Varela

Publicado em 12 de março de 2026 às 16:08

Jonas Crédito: Reprodução

Uma atitude de Jonas Sulzbach levou a produção do BBB 26 a alterar uma das dinâmicas do jogo. A mudança foi anunciada por Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo exibido nesta terça-feira (10) e envolve o funcionamento da chamada Máquina do Poder.

Nesta semana, os participantes voltarão a disputar um poder especial dentro da dinâmica, mas com novas regras. Agora, cada brother poderá retirar apenas uma senha por vez para participar da Máquina do Poder e terá direito a escolher somente uma caixa.

Jonas Sulzbach (BBB 12 e 26) 1 de 44

Depois de concluir a compra, o participante deverá ir para o final da fila caso queira tentar novamente. Para isso, será necessário retirar uma nova senha. Antes da alteração, era permitido comprar mais de uma caixa utilizando a mesma senha.

A mudança acontece após o que ocorreu na primeira vez em que a dinâmica foi realizada dentro da casa. Na ocasião, Jonas era o participante com maior quantidade de estalecas e aproveitou a vantagem para comprar quatro caixas consecutivas, o que acabou impedindo que outros confinados também participassem da disputa naquele momento.

Apesar da estratégia, o poder disponível na dinâmica acabou ficando com Alberto Cowboy, que escolheu a caixa premiada.