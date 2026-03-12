Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Músico gospel é preso após influenciadora denunciar agressões e mostrar marcas: 'Começou a me machucar'

Mila Flores relatou que foi levada ao hospital após discussão com o marido, o tecladista Rick Eleotério, nos Estados Unidos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:32

Milla Flores
Milla Flores Crédito: Reprodução

A influenciadora Mila Flores afirmou nas redes sociais que foi agredida pelo marido, o músico gospel Rick Eleotério, e acabou sendo levada para um hospital após o episódio. Em vídeos publicados na internet, ela mostrou hematomas pelo corpo e relatou como teria ocorrido a confusão dentro de casa.

Segundo Mila, a discussão começou quando o marido tentou pegar o celular dela enquanto ela trabalhava gravando conteúdo. “Ele tentou tirar o celular de mim e, como eu estava trabalhando, tentei esconder. Mas ele veio para cima. Estou com muitos hematomas, está tudo roxo. Meu pulso está doendo e fazendo estalos”, contou.

Milla Flores

Milla Flores por Reprodução
Milla Flores por Reprodução
Milla Flores por Reprodução
Milla Flores por Reprodução
1 de 4
Milla Flores por Reprodução

Em outra gravação divulgada nas redes, a influenciadora explicou que o casal vive nos Estados Unidos há cerca de um ano, depois que Rick recebeu um convite para atuar como músico em uma igreja no país.

“Ele é músico gospel, foi criado dentro da igreja. É um músico conhecido, com mais de 55 mil seguidores no Instagram. O irmão dele também tem mais de um milhão de seguidores. E ontem eu fui parar no hospital por causa da agressão que sofri”, relatou.

Leia mais

Imagem - Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'

Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'

Imagem - Enquete BBB 26: Quem é o seu favorito para ganhar o programa?

Enquete BBB 26: Quem é o seu favorito para ganhar o programa?

Imagem - Anjo da Guarda envia recado para 4 signos nesta quinta (12 março): algo que estava parado começa a se resolver

Anjo da Guarda envia recado para 4 signos nesta quinta (12 março): algo que estava parado começa a se resolver

Mila também afirmou que os conflitos entre os dois teriam começado depois que ela passou a produzir conteúdo para a internet. “Não faz nem um mês que comecei a gravar conteúdo e isso começou a incomodar ele”, disse.

De acordo com o relato, após a agressão o músico teria tentado pegar também o celular da filha da influenciadora. A jovem se trancou no quarto e acionou a polícia.

Leia mais

Imagem - SBT se pronuncia após comentários transfóbicos de Ratinho contra Erika Hilton

SBT se pronuncia após comentários transfóbicos de Ratinho contra Erika Hilton

Imagem - Final de 'Êta Mundo Melhor!': Candinho corre risco de morte após vingança de Sandra nesta quinta (12)

Final de 'Êta Mundo Melhor!': Candinho corre risco de morte após vingança de Sandra nesta quinta (12)

Imagem - Apresentadora desabafa após entrevistar Babu Santana no 'Bate-papo BBB': 'Me senti desconfortável'

Apresentadora desabafa após entrevistar Babu Santana no 'Bate-papo BBB': 'Me senti desconfortável'

“Quando ele tentou pegar o celular foi quando começou a me machucar pelos braços e me puxar. Depois da agressão, ele tentou entrar no quarto da minha filha para pegar o celular dela. Só que ela trancou a porta e ligou para a polícia na hora. A polícia chegou com um bombeiro, eu fui levada para o hospital e ele foi preso”, afirmou.

Rick Eleotério, nome artístico de Henrique Eleotério, atua como tecladista no meio gospel. Segundo informações divulgadas pela influenciadora, ele já havia sido preso em 2024 na Flórida após empurrá-la durante outra discussão, quando ela bateu a cabeça em uma quina. Na ocasião, o músico pagou fiança de US$ 100 mil e foi liberado.

Mais recentes

Imagem - Filha caçula de Neymar passa mal e é levada ao hospital

Filha caçula de Neymar passa mal e é levada ao hospital
Imagem - Oscar 2026: dois especialistas anônimos revelam voto em Wagner Moura por ‘O Agente Secreto’

Oscar 2026: dois especialistas anônimos revelam voto em Wagner Moura por ‘O Agente Secreto’
Imagem - BBB 26 muda regra de programa após estratégia de Jonas; entenda

BBB 26 muda regra de programa após estratégia de Jonas; entenda

MAIS LIDAS

Imagem - Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'
01

Lázaro Ramos rompe amizade: 'Virou péssimo pai, de não assumir e não pagar pensão'

Imagem - Daniel Cady vive novo romance após fim do casamento com Ivete Sangalo; saiba detalhes
02

Daniel Cady vive novo romance após fim do casamento com Ivete Sangalo; saiba detalhes

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental
03

Prefeitura abre processo seletivo com 242 vagas imediatas a partir do nível fundamental

Imagem - ‘Ficção, pura ficção’: diz professor da Ufba após denúncia de assédio de colega
04

‘Ficção, pura ficção’: diz professor da Ufba após denúncia de assédio de colega