GRAVE

Músico gospel é preso após influenciadora denunciar agressões e mostrar marcas: 'Começou a me machucar'

Mila Flores relatou que foi levada ao hospital após discussão com o marido, o tecladista Rick Eleotério, nos Estados Unidos

Fernanda Varela

Publicado em 12 de março de 2026 às 15:32

Milla Flores Crédito: Reprodução

A influenciadora Mila Flores afirmou nas redes sociais que foi agredida pelo marido, o músico gospel Rick Eleotério, e acabou sendo levada para um hospital após o episódio. Em vídeos publicados na internet, ela mostrou hematomas pelo corpo e relatou como teria ocorrido a confusão dentro de casa.

Segundo Mila, a discussão começou quando o marido tentou pegar o celular dela enquanto ela trabalhava gravando conteúdo. “Ele tentou tirar o celular de mim e, como eu estava trabalhando, tentei esconder. Mas ele veio para cima. Estou com muitos hematomas, está tudo roxo. Meu pulso está doendo e fazendo estalos”, contou.

Milla Flores 1 de 4

Em outra gravação divulgada nas redes, a influenciadora explicou que o casal vive nos Estados Unidos há cerca de um ano, depois que Rick recebeu um convite para atuar como músico em uma igreja no país.

“Ele é músico gospel, foi criado dentro da igreja. É um músico conhecido, com mais de 55 mil seguidores no Instagram. O irmão dele também tem mais de um milhão de seguidores. E ontem eu fui parar no hospital por causa da agressão que sofri”, relatou.

Mila também afirmou que os conflitos entre os dois teriam começado depois que ela passou a produzir conteúdo para a internet. “Não faz nem um mês que comecei a gravar conteúdo e isso começou a incomodar ele”, disse.

De acordo com o relato, após a agressão o músico teria tentado pegar também o celular da filha da influenciadora. A jovem se trancou no quarto e acionou a polícia.

“Quando ele tentou pegar o celular foi quando começou a me machucar pelos braços e me puxar. Depois da agressão, ele tentou entrar no quarto da minha filha para pegar o celular dela. Só que ela trancou a porta e ligou para a polícia na hora. A polícia chegou com um bombeiro, eu fui levada para o hospital e ele foi preso”, afirmou.