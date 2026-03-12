Músico gospel é preso após influenciadora denunciar agressões e mostrar marcas: 'Começou a me machucar'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 12 de março de 2026 às 15:32
A influenciadora Mila Flores afirmou nas redes sociais que foi agredida pelo marido, o músico gospel Rick Eleotério, e acabou sendo levada para um hospital após o episódio. Em vídeos publicados na internet, ela mostrou hematomas pelo corpo e relatou como teria ocorrido a confusão dentro de casa.
Segundo Mila, a discussão começou quando o marido tentou pegar o celular dela enquanto ela trabalhava gravando conteúdo. “Ele tentou tirar o celular de mim e, como eu estava trabalhando, tentei esconder. Mas ele veio para cima. Estou com muitos hematomas, está tudo roxo. Meu pulso está doendo e fazendo estalos”, contou.
Milla Flores
Em outra gravação divulgada nas redes, a influenciadora explicou que o casal vive nos Estados Unidos há cerca de um ano, depois que Rick recebeu um convite para atuar como músico em uma igreja no país.
“Ele é músico gospel, foi criado dentro da igreja. É um músico conhecido, com mais de 55 mil seguidores no Instagram. O irmão dele também tem mais de um milhão de seguidores. E ontem eu fui parar no hospital por causa da agressão que sofri”, relatou.
Mila também afirmou que os conflitos entre os dois teriam começado depois que ela passou a produzir conteúdo para a internet. “Não faz nem um mês que comecei a gravar conteúdo e isso começou a incomodar ele”, disse.
De acordo com o relato, após a agressão o músico teria tentado pegar também o celular da filha da influenciadora. A jovem se trancou no quarto e acionou a polícia.
“Quando ele tentou pegar o celular foi quando começou a me machucar pelos braços e me puxar. Depois da agressão, ele tentou entrar no quarto da minha filha para pegar o celular dela. Só que ela trancou a porta e ligou para a polícia na hora. A polícia chegou com um bombeiro, eu fui levada para o hospital e ele foi preso”, afirmou.
Rick Eleotério, nome artístico de Henrique Eleotério, atua como tecladista no meio gospel. Segundo informações divulgadas pela influenciadora, ele já havia sido preso em 2024 na Flórida após empurrá-la durante outra discussão, quando ela bateu a cabeça em uma quina. Na ocasião, o músico pagou fiança de US$ 100 mil e foi liberado.