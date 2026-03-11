Enquete BBB 26: Quem é o seu favorito para ganhar o programa?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 11 de março de 2026 às 17:10
A saída de Babu Santana do BBB 26 no sétimo paredão mexeu novamente com o rumo do jogo e deixou a disputa mais aberta dentro da casa. Com 13 participantes ainda na competição, o público já começa a indicar quem tem mais chances de chegar à final do reality.
A eliminação ocorreu nesta semana e diminuiu o número de confinados que seguem na corrida pelo prêmio milionário. Faltando pouco mais de seis semanas para o encerramento da temporada, alianças, estratégias e popularidade nas redes sociais devem pesar ainda mais nas próximas semanas.
Entre os participantes que continuam no programa estão nomes conhecidos do público e também competidores que entraram pela dinâmica da Casa de Vidro. O grupo reúne perfis bastante diferentes, o que mantém o jogo imprevisível nesta fase intermediária do reality.
Veja quem segue na disputa pelo prêmio do BBB 26:
Alberto Cowboy
Ana Paula Renault
Breno
Chaiany
Gabriela
Jonas Sulzbach
Jordana
Juliano Floss
Leandro
Marciele
Milena
Samira
Solange Couto
A temporada já registrou diversas eliminações e também algumas desclassificações desde as primeiras semanas. Até agora deixaram o programa Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo, Maxiane e Aline Campos, além de Babu Santana, eliminado recentemente.
O reality também teve episódios de expulsão e uma desistência. Sol Vega, Edilson e Paulo Augusto foram desclassificados após casos de agressão. Pedro decidiu deixar a casa ao apertar o botão de desistência depois de um episódio de assédio no confinamento, enquanto Henri Castelli saiu por motivos de saúde.
Com o BBB 26 entrando na nona semana, a disputa tende a ficar ainda mais intensa. Provas decisivas, formação de paredões e movimentações de grupo devem influenciar diretamente quem chegará à grande final do programa.