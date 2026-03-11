VOTE

Enquete Oscar 2026: Quem merece levar o prêmio de Melhor Atriz?

A maior premiação do cinema acontece em 15 de março

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de março de 2026 às 11:59

Atrizes indicadas ao Oscar 2026 Crédito: Divulgação

A temporada de premiações do cinema está chegando ao seu momento mais esperado. O Oscar 2026 acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, a partir das 22h (horário de Brasília), e promete uma disputa acirrada na categoria de Melhor Atriz.

A cerimônia será apresentada pelo comediante Conan O'Brien e, no Brasil, poderá ser acompanhada pelas plataformas Max, pelo canal TNT e também pela TV Globo.

Diferente de outras categorias em que já existem favoritos mais claros, a disputa entre as atrizes deste ano tem gerado debates entre críticos e fãs de cinema.

Entre as indicadas, Jessie Buckley chega como uma das favoritas da corrida ao Oscar. A atriz conquistou diversos prêmios importantes da temporada, incluindo BAFTA, Screen Actors Guild Awards e Critics' Choice Awards.

Em Hamnet, ela interpreta Agnes Hathaway, esposa de William Shakespeare, em uma atuação que tem sido descrita por críticos como intensa e emocionante.

Mesmo com o favoritismo de Jessie Buckley, outras atuações fortes mantêm a corrida em aberto. Rose Byrne surpreendeu com sua performance em 'Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria' que ganhou força graças ao boca a boca entre críticos e festivais.

Já Emma Stone pode alcançar um feito histórico. Caso vença, a atriz conquistará seu terceiro Oscar, repetindo a parceria com o diretor Yorgos Lanthimos em Bugonia.

Outra presença marcante na lista é Kate Hudson, que retorna à categoria mais de duas décadas após sua indicação por Almost Famous. Em Song Sung Blue, ela interpreta uma cantora e precisou aprender música para o papel.

Completando a lista está Renate Reinsve, conhecida por The Worst Person in the World, que volta a ser elogiada pela crítica por sua atuação em Valor Sentimental.



Indicados a Melhor Atriz no Oscar 2026

Jessie Buckley, por Hamnet (Hamnet: A Vida Antes de Hamlet) Rose Byrne, por If I Had Legs I'd Kick You (Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria) Renate Reinsve, por Sentimental Value (Valor Sentimental)

Emma Stone, por Bugonia

Kate Hudson, por Song Sung Blue



Antes da cerimônia oficial, queremos saber a opinião do público. Entre os indicados, qual filme você acha que merece vencer o Oscar 2026 de Melhor Atriz?