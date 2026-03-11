Enquete Oscar 2026: Quem merece levar o prêmio de Melhor Atriz?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de março de 2026 às 11:59
A temporada de premiações do cinema está chegando ao seu momento mais esperado. O Oscar 2026 acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, a partir das 22h (horário de Brasília), e promete uma disputa acirrada na categoria de Melhor Atriz.
A cerimônia será apresentada pelo comediante Conan O'Brien e, no Brasil, poderá ser acompanhada pelas plataformas Max, pelo canal TNT e também pela TV Globo.
Diferente de outras categorias em que já existem favoritos mais claros, a disputa entre as atrizes deste ano tem gerado debates entre críticos e fãs de cinema.
Confira os indicados a Melhor Atriz no Oscar 2026
Entre as indicadas, Jessie Buckley chega como uma das favoritas da corrida ao Oscar. A atriz conquistou diversos prêmios importantes da temporada, incluindo BAFTA, Screen Actors Guild Awards e Critics' Choice Awards.
Em Hamnet, ela interpreta Agnes Hathaway, esposa de William Shakespeare, em uma atuação que tem sido descrita por críticos como intensa e emocionante.
Mesmo com o favoritismo de Jessie Buckley, outras atuações fortes mantêm a corrida em aberto. Rose Byrne surpreendeu com sua performance em 'Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria' que ganhou força graças ao boca a boca entre críticos e festivais.
Já Emma Stone pode alcançar um feito histórico. Caso vença, a atriz conquistará seu terceiro Oscar, repetindo a parceria com o diretor Yorgos Lanthimos em Bugonia.
Outra presença marcante na lista é Kate Hudson, que retorna à categoria mais de duas décadas após sua indicação por Almost Famous. Em Song Sung Blue, ela interpreta uma cantora e precisou aprender música para o papel.
Completando a lista está Renate Reinsve, conhecida por The Worst Person in the World, que volta a ser elogiada pela crítica por sua atuação em Valor Sentimental.
Antes da cerimônia oficial, queremos saber a opinião do público. Entre os indicados, qual filme você acha que merece vencer o Oscar 2026 de Melhor Atriz?