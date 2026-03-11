Enquete Oscar 2026: Qual filme merece levar o prêmio de Melhor Direção?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 11 de março de 2026 às 12:10
A corrida pelo Oscar 2026 está chegando e uma das categorias que mais tem gerado debates entre fãs e críticos é a de Melhor Direção. Neste ano, a Academia reuniu cinco diretores com estilos bastante diferentes.
A premiação acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, a partir das 22h (horário de Brasília). A cerimônia será comandada pelo comediante Conan O'Brien e poderá ser acompanhada no Brasil pela plataforma Max, pelo canal TNT e também pela TV Globo.
Entre os indicados, Paul Thomas Anderson aparece como um dos grandes favoritos. O diretor venceu prêmios importantes ao longo da temporada, incluindo o Directors Guild of America Awards e o BAFTA.
Confira os indicados a Melhor Direção no Oscar 2026
Após várias indicações ao longo da carreira, muitos especialistas acreditam que este pode ser o momento em que ele finalmente conquista seu primeiro Oscar como diretor.
Apesar do favoritismo de Anderson, Ryan Coogler chamou atenção com a direção de 'Pecadores', um suspense que mistura elementos de terror e drama e conquistou muitos fãs.
Já Chloé Zhao, vencedora do Oscar por Nomadland, volta à categoria com Hamnet, um drama sensível que reforça sua reputação como uma das diretoras mais respeitadas da atualidade.
Outro destaque é Josh Safdie, que recebeu sua primeira indicação solo na categoria e levou para Marty Supreme a mesma energia intensa e frenética que marcou seus trabalhos anteriores.
Completando a lista está Joachim Trier, diretor norueguês conhecido por seu estilo intimista. A indicação por Valor Sentimental confirma o reconhecimento internacional que o cineasta vem conquistando nos últimos anos.
Antes da cerimônia oficial, queremos saber a opinião do público. Entre os indicados, qual filme você acha que merece vencer o Oscar 2026 de Melhor Direção?