Enquete Oscar 2026: Qual filme merece levar o prêmio de Melhor Direção?

A maior premiação do cinema acontece em 15 de março

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de março de 2026 às 12:10

Oscar
Oscar Crédito: Divulgação

A corrida pelo Oscar 2026 está chegando e uma das categorias que mais tem gerado debates entre fãs e críticos é a de Melhor Direção. Neste ano, a Academia reuniu cinco diretores com estilos bastante diferentes.

A premiação acontece no dia 15 de março, em Los Angeles, a partir das 22h (horário de Brasília). A cerimônia será comandada pelo comediante Conan O'Brien e poderá ser acompanhada no Brasil pela plataforma Max, pelo canal TNT e também pela TV Globo.

Entre os indicados, Paul Thomas Anderson aparece como um dos grandes favoritos. O diretor venceu prêmios importantes ao longo da temporada, incluindo o Directors Guild of America Awards e o BAFTA.

Confira os indicados a Melhor Direção no Oscar 2026

Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another (Uma Batalha Após a Outra) por Divulgação
Ryan Coogler, por Sinners (Pecadores) por Divulgação
Chloé Zhao, por Hamnet por Divulgação
Josh Safdie, por Marty Supreme por Divulgação
Joachim Trier, por Sentimental Value (Valor Sentimental) por Divulgação
1 de 5
Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another (Uma Batalha Após a Outra) por Divulgação

Após várias indicações ao longo da carreira, muitos especialistas acreditam que este pode ser o momento em que ele finalmente conquista seu primeiro Oscar como diretor.

Apesar do favoritismo de Anderson, Ryan Coogler chamou atenção com a direção de 'Pecadores', um suspense que mistura elementos de terror e drama e conquistou muitos fãs.

Já Chloé Zhao, vencedora do Oscar por Nomadland, volta à categoria com Hamnet, um drama sensível que reforça sua reputação como uma das diretoras mais respeitadas da atualidade.

Outro destaque é Josh Safdie, que recebeu sua primeira indicação solo na categoria e levou para Marty Supreme a mesma energia intensa e frenética que marcou seus trabalhos anteriores.

Completando a lista está Joachim Trier, diretor norueguês conhecido por seu estilo intimista. A indicação por Valor Sentimental confirma o reconhecimento internacional que o cineasta vem conquistando nos últimos anos.

Indicados a Melhor Direção no Oscar 2026

  1. Paul Thomas Anderson, por One Battle After Another (Uma Batalha Após a Outra)
  2. Ryan Coogler, por Sinners (Pecadores)
  3. Chloé Zhao, por Hamnet
  4. Josh Safdie, por Marty Supreme
  5. Joachim Trier, por Sentimental Value (Valor Sentimental)

Antes da cerimônia oficial, queremos saber a opinião do público. Entre os indicados, qual filme você acha que merece vencer o Oscar 2026 de Melhor Direção?

Vote na enquete

