O Agente Secreto recebe quatro indicações ao Oscar 2026 e iguala recorde histórico de Cidade de Deus

Filme de Kleber Mendonça Filho concorre em Melhor Filme, Filme Internacional, Ator e Direção de Elenco, com Wagner Moura no elenco

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 11:12

auto-upload
Wagner Moura Crédito: Reprodução

O cinema brasileiro voltou a ganhar destaque na maior premiação do audiovisual mundial. O Agente Secreto foi indicado a quatro categorias do Oscar 2026 e repetiu um feito histórico alcançado por Cidade de Deus em 2004. O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho concorre a Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator, com Wagner Moura, e Melhor Direção de Elenco.

Wagner Moura como Armando em "O Agente Secreto"

Com as indicações, o filme se torna uma das produções brasileiras mais lembradas pela Academia ao longo da história. A cerimônia está marcada para o dia 15 de março, em Los Angeles, e terá novamente o comediante Conan O'Brien como apresentador.

Ambientado em 1977, O Agente Secreto acompanha Marcelo, personagem vivido por Wagner Moura, um professor que deixa São Paulo após sofrer ameaças e retorna ao Recife em busca do filho. A narrativa se constrói em meio ao clima de repressão da ditadura militar, usando o carnaval e a paisagem urbana como pano de fundo para uma trama marcada por vigilância, medo e tensão constante.

O filme mistura suspense político e drama familiar, explorando relações pessoais em um contexto de paranoia coletiva. A atmosfera densa e o uso simbólico da cidade transformam a história em um jogo de perseguição, onde o passado e o presente se cruzam de forma inquietante.

O recorde igualado remete ao desempenho de Cidade de Deus no Oscar de 2004, quando o longa dirigido por Fernando Meirelles recebeu quatro indicações inéditas para o Brasil, incluindo Direção, Roteiro Adaptado, Montagem e Fotografia. No ano passado, o país conquistou sua primeira estatueta com Ainda Estou Aqui, vencedor na categoria de Melhor Filme Internacional.

