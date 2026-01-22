CINEMA

Ao vivo: Assista agora ao anúncio dos indicados ao Oscar 2026

Academia divulga a lista oficial nesta quinta-feira (22)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 10:29

Oscar Crédito: Divulgação

Chegou a hora. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas começa, a partir das 10h30 desta quinta-feira (22), o anúncio oficial dos indicados ao Oscar 2026, um dos momentos mais aguardados do ano para quem acompanha cinema, bastidores de Hollywood e, claro, as chances do Brasil na premiação.

A transmissão ao vivo será comandada por dois nomes em evidência na indústria: a atriz Danielle Brooks, elogiada mundialmente por sua atuação em “A Cor Púrpura”, e o ator Lewis Pullman, que integra o elenco de “Thunderbolts”. Os dois serão responsáveis por revelar, categoria por categoria, os filmes, artistas e produções que disputam a estatueta mais cobiçada do cinema.

Para quem quer acompanhar tudo em tempo real, opções não faltam. O anúncio pode ser assistido pelo site oficial do Oscar, além das plataformas de streaming Hulu e Disney+. A Academia também transmite a live simultaneamente em suas redes sociais oficiais, como YouTube, Instagram, TikTok e Facebook.

