Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (22) podem trazer sorte e dinheiro

Veja o que os astros reservam para o seu signo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 06:41

Se você acordou com aquela sensação de que algo novo está para acontecer, saiba que não é impressão sua. Hoje, 22 de janeiro de 2026, o céu está vibrando em uma frequência de pura modernidade. Com a Lua e Vênus 'de mãos dadas' no signo de Aquário, o clima é de surpresas, conexões genuínas e, claro, aquela ajudinha extra do destino para quem gosta de arriscar a sorte.

É o momento perfeito para sair da zona de conforto. Quer saber como aproveitar essa energia no amor, no trabalho e na saúde? E, quem sabe, usar os números da sorte para fazer aquela fezinha?

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

Áries (21/03 a 20/04)

Prepare o coração, ariano. Um convite inesperado pode ser a porta de entrada para um novo romance. No trabalho, esqueça o modo 'solitário'; o sucesso hoje vem da colaboração. Números da sorte: 11, 24, 53

Touro (21/04 a 20/05)

O dia pede pé no chão, mas olhar no horizonte. É hora de planejar o futuro com quem você ama. Na vida profissional, sua ambição está em destaque e o reconhecimento está batendo à porta. Números da sorte: 8, 32, 47

Gêmeos (21/05 a 20/06)

O que te atrai hoje é a inteligência! Busque conversas que tirem você do lugar comum. No trabalho, contatos distantes ou burocracias antigas finalmente se desenrolam. Números da sorte: 5, 17, 41

Câncer (21/06 a 22/07)

O clima é de sedução e muita entrega na intimidade. Financeiramente, o dia é ótimo para organizar contas e renegociar o que for preciso. Números da sorte: 9, 21, 59

Leão (22/07 a 22/08)



O diálogo é sua melhor ferramenta hoje. Tanto no amor quanto nos negócios, saber ouvir vai te colocar em vantagem competitiva. Fortaleça suas alianças. Números da sorte: 2, 30, 44

Virgem (23/08 a 22/09)

Quem disse que rotina é ruim? Um pequeno gesto de carinho pode transformar seu relacionamento hoje. No trabalho, sua organização será o seu grande diferencial. Números da sorte: 14, 26, 38

Libra (23/09 a 22/10)

Pode comemorar: você é o favorito do zodíaco hoje! A alegria e o romance estão em alta. Use toda essa vibração criativa para brilhar em seus projetos pessoais. Números da sorte: 7, 19, 51

Escorpião (23/10 a 21/11)

O mundo lá fora pode esperar. Hoje o seu refúgio é o lar e o carinho da família. No trabalho, o foco e a discrição (especialmente em home office) trarão ótimos frutos. Números da sorte: 13, 22, 40



Sagitário (22/11 a 21/12)

Sua comunicação está afiada. É um ótimo dia para paquerar pelas redes sociais ou fechar negócios por mensagem. Só cuidado para não abraçar o mundo e se cansar demais. Números da sorte: 3, 25, 37

Capricórnio (22/12 a 20/01)

O foco hoje é segurança. No amor, prefira atitudes concretas a promessas vazias. Na vida financeira, o momento é excelente para investimentos certeiros. Números da sorte: 6, 28, 55

Aquário (20/01 a 18/02)

Com a Lua no seu signo, você é um ímã de boas oportunidades e olhares admiradores. É o dia ideal para dar o pontapé inicial naquele projeto dos sonhos. Números da sorte: 1, 20, 49