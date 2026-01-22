Acesse sua conta
Vai jogar na loteria? Números que seu signo não pode ignorar nesta quinta (22) podem trazer sorte e dinheiro

Veja o que os astros reservam para o seu signo

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 06:41

Signos e dinheiro
Signos e dinheiro Crédito: Reprodução

Se você acordou com aquela sensação de que algo novo está para acontecer, saiba que não é impressão sua. Hoje, 22 de janeiro de 2026, o céu está vibrando em uma frequência de pura modernidade. Com a Lua e Vênus 'de mãos dadas' no signo de Aquário, o clima é de surpresas, conexões genuínas e, claro, aquela ajudinha extra do destino para quem gosta de arriscar a sorte.

É o momento perfeito para sair da zona de conforto. Quer saber como aproveitar essa energia no amor, no trabalho e na saúde? E, quem sabe, usar os números da sorte para fazer aquela fezinha?

Confira as previsões e os números que você não deve ignorar:

  • Áries (21/03 a 20/04)
    Prepare o coração, ariano. Um convite inesperado pode ser a porta de entrada para um novo romance. No trabalho, esqueça o modo 'solitário'; o sucesso hoje vem da colaboração.
  • Números da sorte: 11, 24, 53

  • Touro (21/04 a 20/05)
    O dia pede pé no chão, mas olhar no horizonte. É hora de planejar o futuro com quem você ama. Na vida profissional, sua ambição está em destaque e o reconhecimento está batendo à porta.
  • Números da sorte: 8, 32, 47

  • Gêmeos (21/05 a 20/06)
    O que te atrai hoje é a inteligência! Busque conversas que tirem você do lugar comum. No trabalho, contatos distantes ou burocracias antigas finalmente se desenrolam.
  • Números da sorte: 5, 17, 41

  • Câncer (21/06 a 22/07)
    O clima é de sedução e muita entrega na intimidade. Financeiramente, o dia é ótimo para organizar contas e renegociar o que for preciso.
  • Números da sorte: 9, 21, 59

  • Leão (22/07 a 22/08)
    • O diálogo é sua melhor ferramenta hoje. Tanto no amor quanto nos negócios, saber ouvir vai te colocar em vantagem competitiva. Fortaleça suas alianças.
  • Números da sorte: 2, 30, 44

  • Virgem (23/08 a 22/09)
    Quem disse que rotina é ruim? Um pequeno gesto de carinho pode transformar seu relacionamento hoje. No trabalho, sua organização será o seu grande diferencial.
  • Números da sorte: 14, 26, 38

  • Libra (23/09 a 22/10)
    Pode comemorar: você é o favorito do zodíaco hoje! A alegria e o romance estão em alta. Use toda essa vibração criativa para brilhar em seus projetos pessoais.
  • Números da sorte: 7, 19, 51

  • Escorpião (23/10 a 21/11)
    O mundo lá fora pode esperar. Hoje o seu refúgio é o lar e o carinho da família. No trabalho, o foco e a discrição (especialmente em home office) trarão ótimos frutos.
  • Números da sorte: 13, 22, 40

  • Sagitário (22/11 a 21/12)
    Sua comunicação está afiada. É um ótimo dia para paquerar pelas redes sociais ou fechar negócios por mensagem. Só cuidado para não abraçar o mundo e se cansar demais.
  • Números da sorte: 3, 25, 37

  • Capricórnio (22/12 a 20/01)
    O foco hoje é segurança. No amor, prefira atitudes concretas a promessas vazias. Na vida financeira, o momento é excelente para investimentos certeiros.
  • Números da sorte: 6, 28, 55

  • Aquário (20/01 a 18/02)
    Com a Lua no seu signo, você é um ímã de boas oportunidades e olhares admiradores. É o dia ideal para dar o pontapé inicial naquele projeto dos sonhos.
  • Números da sorte: 1, 20, 49

  • Peixes (20/02 a 20/03)
    Dia de introspecção. É hora de desapegar do que não te serve mais emocionalmente. No trabalho, agir em silêncio será sua maior estratégia de sucesso.
  • Números da sorte: 12, 33, 60

Tags:

Signo Loteria Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia Número da Sorte Sorte

