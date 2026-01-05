Bota pra correr: confira o calendário de corridas de rua em 2026 com cupom de desconto

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Moyses Suzart
Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:29
Está na hora de trocar as gordurinhas das festas de fim de ano pela banana e medalha de uma prova de rua, né? O calendário de corridas de rua para 2026 já está cheio de opções para quem gosta de colocar o pé na estrada, ou melhor, no asfalto. De janeiro a dezembro, são provas praticamente todos os fins de semana, com eventos que vão desde corridas temáticas até meias maratonas e maratonas completas, em Salvador, Feira de Santana e outras cidades da região metropolitana.
O que não falta é prova. Entre as confirmadas, de janeiro a dezembro serão 116 provas de corrida de rua. Só em janeiro serão sete. Ou seja, dá para escolher com calma, se planejar e, quem sabe, colecionar medalhas ao longo do ano inteiro. Em janeiro, seguindo o clima do carnaval, Salvador recebe a já badalada Corrida 100% Você, que mais parece bloco de carnaval do que corrida propriamente dita. A prova já ocorre no próximo fim de semana e já não vende mais. No dia 15 tem a tradicional Corrida Sagrada, que ainda está disponível para venda e com cupom de desconto da Salvador que Corre, uma página no Instagram que reúne mais de 60 mil corredores.
“O ano de 2026 já começa com ar de grandes, eventos. A Corrida 100% você, que carinhosamente é chamada de Corrida de Bell, chega colocando um grande número de atletas para se movimentar, algumas edições anteriores chegaram a bater 15 mil atletas e foi realizada em vários estados do Brasil. Mas o corredor não pode faltar à corrida Sagrada, prova que acontece na festa do Bonfim e já foi a primeira corrida oficial do calendário da FBA”, disse Alan Nunes, dono da página Salvador que Corre (@ssaquecorre).
Calendário de corrida 2026
JANEIRO DE 2026
11/01 - Corrida 100% Você
15/01 - Corrida Sagrada - 2026 (Cod.SSAQUECORRE)
18/01 - Climinha RUN (Cod.SSAQUECORRE)
18/01 - Corre Cristão (Cod.SSAQUECORRE)
25/01 - 2ª Corrida da Justiça
25/01 - Corrida das Lutas (Cod. SSAQUECORRE)
31/01 - Runners Fantasy (cod.SSAQUECORRE20)
FEVEREIRO DE 2026
01/02 - Corre Carnaval Folia - 2026 (Cod.SSAQUECORRE)
07/02 - Manu Folia Run
08/02 - Corrida Camarote Salvador
22/02 - Corrida da BPTUR
22/02 - Circuito Desbrava Centauro (Cod.SSAQUECORRE)
MARÇO DE 2026
01/03 - Circuito Adidas Maratona do Rio
01/03 - Corrida Hiper Ideal Guarajuda
01/03 - 3º Circuito Corre Fofo
08/03 - Corrida TPM 2026 - Feira de Santana
08/03 - Corrida Março Amarelao
08/03 - 9ª Meia Maratona Da Fruticultura Irrigada
14/03 - 4ª Alpha Night Run (Cod.SSAQUECORRE)
15/03 - Track&Field Salvador Shopping
15/03 - Corrida 115 Anos Vieira (Cod.SSAQUECORRE)
15/03 - Corrida das Dunas (cod.SSAQUECORRE)
21/03 - Corrida Noturna Yathc Clube
22/03 - Corrida da Dose - Camaçari
22/03 - 10 Milhas de Alagoas (Cod.SSAQUECORRE10)
22/03 - Corrida Nutrimaster (Cod.SSAQUECORRE)
22/03 - 4º Corrida Do Leão (Cod.SSAQUECORRE)
22/03 - Circuito das Estações Outono
29/03 - Salvador10 Milhas - 2026 (Cod.SSAQUECORRE)
ABRIL DE 2026
05/04 - Corrida do Batalhã de Choque
05/04 - LIVE RUN XP (Cod.SSAQUECORRE15)
12/04 - Meia Maratona de Feira - União Médica (Cod.SSQUECORRE)
12/04 - AMB RUN EXPERIENCE 2026 (Cod.SSAQUECORRE)
12/04 - Corrida Tiradentes (Cod. SSAQUECORRE)
25/04 - Corrida do Loteamento Aquarius
26/04 - 21k Salvador - 2026 (Cod.SSAQUECORRE)
MAIO DE 2026
01/05 - Corrida do Trabalhador
03/05 - Circuito Adidas MDR
10/05 - Eco Run tivo
17/05 - Maratona de Feira de Santana
17/05 - Corrida da Advocacia 2026
24/05 - Farol a Farol 1 Etapa (Cod.SSAQUECORRE)
24/05 - Corrida São Roque
31/05 - Corrida da RONDESP (Cod. SSAQUECORRE)
31/05 - Corrida do Bahêa (Cod.SSAQUECORRE)
31/05 - Track&Field Villa Forma
JUNHO DE 2026
14/06 - Corrida Movimento Rede Forte
07/06 - Circuito Vamos Passear
14/06 - Corrida Movimento Fort
14/06 - Corrida Hiper Ideal - Salvador
28/06 - Circuito Banco do Brasil de Corrida
JULHO DE 2026
02/07 - Corrida do Independencia
05/02 - Circuito Caix de Corrida de Rua
12/07 - 3º Corrida da Rede Multi Mais
12/07 - Corrida do Dragão
12/07 - Corrida do Fogo
12/07 - Corrida MultiMais
19/07 - Meia Maratona Magic
19/07 - Circuito das Estações Inverno
19/07 - Meia Maratona de Feira JBS
26/07 - Half Maratonh Paralela (Cod. SSAQUECORRE)
26/07 - Circuito da Longevidade Bradesco
AGOSTO DE 2026
02/08 - Corrida Hiper Ideal - Feira de Santana
02/08 - Turbo Run 2026
02/08 - Hoka Speed Run 2026
09/08 - Track&Field Shopping Barra
09/08 - Corrida da COPPA
16/08 - LIVE RUN 21KM (Cod.SSAQUECORRE)
16/08 - Corrida da Forças
16/08 - Corrida Voluntariar
23/08 - Desafio 15K Casa Esportiva - Feira de Santana
23/08 - Corrida Duque de Caixias 2026
30/08 - Corrida Blue Run 2026
30/08 - Farol a Farol 2ª Etapa
SETEMBRO 2026
06/09 - Corrida 100% Você
13/09 - Muchachos Run (Cod.SSAQUECORRE)
13/09 - Corrida da Aguia (Cod.SSAQUECORRE)
13/09 - Asics Run Chalange 2026
13/09 - Corrida do Bahêa Feira de Santana
20/09 - Plastic Run 2026 (Cod.SSAQUECORRE)
20/09 - Corrida do Profissional de Ed Fisica
20/09 - Circuito das Estações Primavera
20/09 - Corrida da Saúde Farmacia Brito - Feira de Santana
26/09 - Maratona Salvador 2026 (Cod.SSAQUECORRE)
27/09 - Maratona Salvador 2026 (Cod. SSAQUECORRE)
OUTUBRO DE 2026
11/10 - Trek Run / Trek Run Kids
11/10 - Corrida da ASA (cod. SSAQUECORRE)
11/10 - Corrida do CEPAH
11/10 - Desafio Petrobras
17/10 - Night Run Ativo
18/10 - Corrida Kids - Feira de Santana
18/10 - Corrida dos Médicos (Cod. SSAQUECORRE)
18/10 - Corrida do Leão (Cod.SSAQUECORRE)
24/10 - Enegy Night Run
31/10 - Maratona de Aracaju
NOVEMBRO DE 2026
01/11 - Maratona de Aracaju
01/11 - Track&Field Shopping da Bahia
01/11 - Blue Run Salvador - 21km (Cod. SSAQUECORRE)
07/11 - Feira Night Run - Feira de Santana (Cod. SSAQUECORRE)
08/11 - Meia Maratona da PRF
08/11 - Corrida do BEPE
15/11 - 8ª Corrida Colorida Martagão
15/11 - New Balance 15K
22/11 - Track&Field Praia do Forte
22/11 - Corrida da Advocacia
29/11 - Corrida Vumbora
29/11 - Corrida da PF
29/11 - Corrida Almacem Pepe
DEZEMBRO DE 2026
05/12 - Magic Night Run
06/12 - Corrida Hiper Ideal Praia do Forte
06/12 - Bota para Corre 2026
08/12 - Corrida da Conceição Salvador FM
12/12 - Quem Tem Fé vai com a Runners
13/12 - Circuito das Estações Verão
20/12 - Corrida das Base Comunitárias
27/12 - Corrida Ouro Negro