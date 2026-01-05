ESPORTE

Bota pra correr: confira o calendário de corridas de rua em 2026 com cupom de desconto

De janeiro a dezembro, são 116 provas de corrida de rua em Salvador, Feira e região. Veja datas, destaques e onde garantir desconto na inscrição

Moyses Suzart

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 11:29

Calendário de corrida 2026 Crédito: Divulgação

Está na hora de trocar as gordurinhas das festas de fim de ano pela banana e medalha de uma prova de rua, né? O calendário de corridas de rua para 2026 já está cheio de opções para quem gosta de colocar o pé na estrada, ou melhor, no asfalto. De janeiro a dezembro, são provas praticamente todos os fins de semana, com eventos que vão desde corridas temáticas até meias maratonas e maratonas completas, em Salvador, Feira de Santana e outras cidades da região metropolitana.

O que não falta é prova. Entre as confirmadas, de janeiro a dezembro serão 116 provas de corrida de rua. Só em janeiro serão sete. Ou seja, dá para escolher com calma, se planejar e, quem sabe, colecionar medalhas ao longo do ano inteiro. Em janeiro, seguindo o clima do carnaval, Salvador recebe a já badalada Corrida 100% Você, que mais parece bloco de carnaval do que corrida propriamente dita. A prova já ocorre no próximo fim de semana e já não vende mais. No dia 15 tem a tradicional Corrida Sagrada, que ainda está disponível para venda e com cupom de desconto da Salvador que Corre, uma página no Instagram que reúne mais de 60 mil corredores.

“O ano de 2026 já começa com ar de grandes, eventos. A Corrida 100% você, que carinhosamente é chamada de Corrida de Bell, chega colocando um grande número de atletas para se movimentar, algumas edições anteriores chegaram a bater 15 mil atletas e foi realizada em vários estados do Brasil. Mas o corredor não pode faltar à corrida Sagrada, prova que acontece na festa do Bonfim e já foi a primeira corrida oficial do calendário da FBA”, disse Alan Nunes, dono da página Salvador que Corre (@ssaquecorre).

CALENDÁRIO 2026

JANEIRO DE 2026

11/01 - Corrida 100% Você

15/01 - Corrida Sagrada - 2026 (Cod.SSAQUECORRE)

18/01 - Climinha RUN (Cod.SSAQUECORRE)

18/01 - Corre Cristão (Cod.SSAQUECORRE)

25/01 - 2ª Corrida da Justiça

25/01 - Corrida das Lutas (Cod. SSAQUECORRE)

31/01 - Runners Fantasy (cod.SSAQUECORRE20)

FEVEREIRO DE 2026

01/02 - Corre Carnaval Folia - 2026 (Cod.SSAQUECORRE)

07/02 - Manu Folia Run

08/02 - Corrida Camarote Salvador

22/02 - Corrida da BPTUR

22/02 - Circuito Desbrava Centauro (Cod.SSAQUECORRE)

MARÇO DE 2026

01/03 - Circuito Adidas Maratona do Rio

01/03 - Corrida Hiper Ideal Guarajuda

01/03 - 3º Circuito Corre Fofo

08/03 - Corrida TPM 2026 - Feira de Santana

08/03 - Corrida Março Amarelao

08/03 - 9ª Meia Maratona Da Fruticultura Irrigada

14/03 - 4ª Alpha Night Run (Cod.SSAQUECORRE)

15/03 - Track&Field Salvador Shopping

15/03 - Corrida 115 Anos Vieira (Cod.SSAQUECORRE)

15/03 - Corrida das Dunas (cod.SSAQUECORRE)

21/03 - Corrida Noturna Yathc Clube

22/03 - Corrida da Dose - Camaçari

22/03 - 10 Milhas de Alagoas (Cod.SSAQUECORRE10)

22/03 - Corrida Nutrimaster (Cod.SSAQUECORRE)

22/03 - 4º Corrida Do Leão (Cod.SSAQUECORRE)

22/03 - Circuito das Estações Outono

29/03 - Salvador10 Milhas - 2026 (Cod.SSAQUECORRE)

ABRIL DE 2026

05/04 - Corrida do Batalhã de Choque

05/04 - LIVE RUN XP (Cod.SSAQUECORRE15)

12/04 - Meia Maratona de Feira - União Médica (Cod.SSQUECORRE)

12/04 - AMB RUN EXPERIENCE 2026 (Cod.SSAQUECORRE)

12/04 - Corrida Tiradentes (Cod. SSAQUECORRE)

25/04 - Corrida do Loteamento Aquarius

26/04 - 21k Salvador - 2026 (Cod.SSAQUECORRE)

MAIO DE 2026

01/05 - Corrida do Trabalhador

03/05 - Circuito Adidas MDR

10/05 - Eco Run tivo

17/05 - Maratona de Feira de Santana

17/05 - Corrida da Advocacia 2026

24/05 - Farol a Farol 1 Etapa (Cod.SSAQUECORRE)

24/05 - Corrida São Roque

31/05 - Corrida da RONDESP (Cod. SSAQUECORRE)

31/05 - Corrida do Bahêa (Cod.SSAQUECORRE)

31/05 - Track&Field Villa Forma

JUNHO DE 2026

14/06 - Corrida Movimento Rede Forte

07/06 - Circuito Vamos Passear

14/06 - Corrida Movimento Fort

14/06 - Corrida Hiper Ideal - Salvador

28/06 - Circuito Banco do Brasil de Corrida

JULHO DE 2026

02/07 - Corrida do Independencia

05/02 - Circuito Caix de Corrida de Rua

12/07 - 3º Corrida da Rede Multi Mais

12/07 - Corrida do Dragão

12/07 - Corrida do Fogo

12/07 - Corrida MultiMais

19/07 - Meia Maratona Magic

19/07 - Circuito das Estações Inverno

19/07 - Meia Maratona de Feira JBS

26/07 - Half Maratonh Paralela (Cod. SSAQUECORRE)

26/07 - Circuito da Longevidade Bradesco

AGOSTO DE 2026

02/08 - Corrida Hiper Ideal - Feira de Santana

02/08 - Turbo Run 2026

02/08 - Hoka Speed Run 2026

09/08 - Track&Field Shopping Barra

09/08 - Corrida da COPPA

16/08 - LIVE RUN 21KM (Cod.SSAQUECORRE)

16/08 - Corrida da Forças

16/08 - Corrida Voluntariar

23/08 - Desafio 15K Casa Esportiva - Feira de Santana

23/08 - Corrida Duque de Caixias 2026

30/08 - Corrida Blue Run 2026

30/08 - Farol a Farol 2ª Etapa

SETEMBRO 2026

06/09 - Corrida 100% Você

13/09 - Muchachos Run (Cod.SSAQUECORRE)

13/09 - Corrida da Aguia (Cod.SSAQUECORRE)

13/09 - Asics Run Chalange 2026

13/09 - Corrida do Bahêa Feira de Santana

20/09 - Plastic Run 2026 (Cod.SSAQUECORRE)

20/09 - Corrida do Profissional de Ed Fisica

20/09 - Circuito das Estações Primavera

20/09 - Corrida da Saúde Farmacia Brito - Feira de Santana

26/09 - Maratona Salvador 2026 (Cod.SSAQUECORRE)

27/09 - Maratona Salvador 2026 (Cod. SSAQUECORRE)

OUTUBRO DE 2026

11/10 - Trek Run / Trek Run Kids

11/10 - Corrida da ASA (cod. SSAQUECORRE)

11/10 - Corrida do CEPAH

11/10 - Desafio Petrobras

17/10 - Night Run Ativo

18/10 - Corrida Kids - Feira de Santana

18/10 - Corrida dos Médicos (Cod. SSAQUECORRE)

18/10 - Corrida do Leão (Cod.SSAQUECORRE)

24/10 - Enegy Night Run

31/10 - Maratona de Aracaju

NOVEMBRO DE 2026

01/11 - Maratona de Aracaju

01/11 - Track&Field Shopping da Bahia

01/11 - Blue Run Salvador - 21km (Cod. SSAQUECORRE)

07/11 - Feira Night Run - Feira de Santana (Cod. SSAQUECORRE)

08/11 - Meia Maratona da PRF

08/11 - Corrida do BEPE

15/11 - 8ª Corrida Colorida Martagão

15/11 - New Balance 15K

22/11 - Track&Field Praia do Forte

22/11 - Corrida da Advocacia

29/11 - Corrida Vumbora

29/11 - Corrida da PF

29/11 - Corrida Almacem Pepe

DEZEMBRO DE 2026

05/12 - Magic Night Run

06/12 - Corrida Hiper Ideal Praia do Forte

06/12 - Bota para Corre 2026

08/12 - Corrida da Conceição Salvador FM

12/12 - Quem Tem Fé vai com a Runners

13/12 - Circuito das Estações Verão

20/12 - Corrida das Base Comunitárias