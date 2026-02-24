Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-Bahia e campeão Mundial com a Seleção é condenado a prisão por porte de arma ilegal

O caso teve origem após denúncia feita pela ex-esposa do ex-jogador

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 21:31

Paulo Sérgio Rosa, conhecido como Viola
Paulo Sérgio Rosa, conhecido como Viola Crédito: Reprodução

O ex-atacante Paulo Sérgio Rosa, conhecido como Viola, foi condenado a três anos e dez meses de prisão em regime aberto por porte ilegal de arma de fogo. A decisão foi proferida pelo juiz Gustavo Nardi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que acolheu pedido do Ministério Público no processo iniciado em 2012.

O caso teve origem após denúncia feita pela ex-esposa do ex-jogador. Na ocasião, Viola se trancou em casa com o filho depois de perder a guarda da criança. A polícia foi acionada e, durante a ocorrência, encontrou uma espingarda, um revólver e munições na residência. O ex-atleta chegou a ficar cerca de cinco meses preso à época.

Apesar da condenação em regime aberto, a pena foi substituída por prestação de serviços comunitários pelo mesmo período da sentença, em instituição que ainda será definida pelo Juízo de Execuções. Além disso, Viola deverá pagar multa equivalente ao valor do salário mínimo vigente em 2012, ano em que a ação foi aberta. A defesa ainda pode recorrer da decisão.

Atualmente com 57 anos, Viola foi campeão mundial com a Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1994. Ao longo da carreira, acumulou passagens por clubes como Bahia — onde disputou dez jogos em 2005 —, Corinthians, Palmeiras, Santos e Vasco, além de experiências no futebol espanhol e turco.

Leia mais

Imagem - Estacionamento do Barradão pode virar patrimônio cultural de Salvador

Estacionamento do Barradão pode virar patrimônio cultural de Salvador

Imagem - Ex-jogador com passagem por gigante brasileiro é preso por suspeita de tráfico

Ex-jogador com passagem por gigante brasileiro é preso por suspeita de tráfico

Imagem - Bahia x O’Higgins: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia x O’Higgins: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Tags:

Bahia Prisão Justiça Jogador Arma

Mais recentes

Imagem - Estacionamento do Barradão pode virar patrimônio cultural de Salvador

Estacionamento do Barradão pode virar patrimônio cultural de Salvador
Imagem - Ex-jogador com passagem por gigante brasileiro é preso por suspeita de tráfico

Ex-jogador com passagem por gigante brasileiro é preso por suspeita de tráfico
Imagem - Bahia x O’Higgins: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Bahia x O’Higgins: veja onde assistir, escalações e arbitragem

MAIS LIDAS

Imagem - AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta terça-feira (24)
01

AO VIVO: Acompanhe os sorteios das Loterias Caixa desta terça-feira (24)

Imagem - Chaiany, do BBB 26, vive em casa simples na periferia de Brasília; veja detalhes
02

Chaiany, do BBB 26, vive em casa simples na periferia de Brasília; veja detalhes

Imagem - Prefeitura de Salvador estuda ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento
03

Prefeitura de Salvador estuda ligar a Barra ao Subúrbio pelo mar para reduzir engarrafamento

Imagem - Abastecimento de água é suspenso em 13 bairros de Salvador para reparo de adutora
04

Abastecimento de água é suspenso em 13 bairros de Salvador para reparo de adutora