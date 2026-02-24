DECISÃO JUDICIAL

Ex-Bahia e campeão Mundial com a Seleção é condenado a prisão por porte de arma ilegal

O caso teve origem após denúncia feita pela ex-esposa do ex-jogador

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 21:31

Paulo Sérgio Rosa, conhecido como Viola Crédito: Reprodução

O ex-atacante Paulo Sérgio Rosa, conhecido como Viola, foi condenado a três anos e dez meses de prisão em regime aberto por porte ilegal de arma de fogo. A decisão foi proferida pelo juiz Gustavo Nardi, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que acolheu pedido do Ministério Público no processo iniciado em 2012.

O caso teve origem após denúncia feita pela ex-esposa do ex-jogador. Na ocasião, Viola se trancou em casa com o filho depois de perder a guarda da criança. A polícia foi acionada e, durante a ocorrência, encontrou uma espingarda, um revólver e munições na residência. O ex-atleta chegou a ficar cerca de cinco meses preso à época.

Apesar da condenação em regime aberto, a pena foi substituída por prestação de serviços comunitários pelo mesmo período da sentença, em instituição que ainda será definida pelo Juízo de Execuções. Além disso, Viola deverá pagar multa equivalente ao valor do salário mínimo vigente em 2012, ano em que a ação foi aberta. A defesa ainda pode recorrer da decisão.