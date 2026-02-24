Bahia x O’Higgins: veja onde assistir, escalações e arbitragem

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 17:15
Em jogo válido pela volta da segunda fase preliminar da Copa Libertadores 2026, o Bahia recebe o O'Higgins nesta quarta-feira (25), às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). O Esquadrão encara a equipe chilena precisando reverter a derrota por 1x0 sofrida no Chile para seguir vivo na Copa Libertadores. No jogo de ida, em Rancagua, Francisco González marcou o único gol da partida.
O duelo terá transmissão exclusiva do Paramount+, via TV fechada e streaming.
Veja imagens de O'Higgins 1x0 Bahia, pela 2ª fase da Libertadores
Após perder por 1x0 no jogo de ida, o Esquadrão de Aço precisa de vitória por dois gols de diferença para avançar diretamente à terceira fase preliminar. Caso vença por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis. Qualquer empate ou derrota elimina o Tricolor. O técnico Rogério Ceni conta com o retorno importante de Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão e volta a ficar à disposição. Por outro lado, Ruan Pablo, Michel Araújo, David Duarte e Kanu seguem como dúvidas por questões físicas.
O clube chileno chega com a vantagem construída em casa e pode atuar de forma mais defensiva em Salvador. O técnico Lucas Bovaglio sabe que encontrará cenário diferente em relação ao duelo no Estádio El Teniente e pode ajustar o posicionamento da equipe. Os possíveis desfalques são Esteban Calderón e Esteban Moreira, ambos com problemas físicos. Mesmo com limitações técnicas, o time aposta na organização defensiva e na velocidade de seus homens de frente para explorar contra-ataques.
Bahia: Ronaldo; Román Gómez, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir (Erick Pulga), Kike Olivera e Willian José. Técnico: Rogério Ceni.
O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela e Pavez Muñoz; Juan Leiva, Felipe Ogaz e Bryan Rabello; Francisco González, Martín Sarrafiore e Arnaldo Castillo. Técnico: Lucas Bovaglio.