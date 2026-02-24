REFORÇO FORA DO ESTADUAL

Apresentado pelo Vitória, Diego Tarzia lamenta ausência no Baianão: 'tristeza grande'

Atacante argentino não inscrito a tempo no Campeonato Baiano e só poderá estrear no Campeoanto Brasileiro

Pedro Carreiro

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 16:32

Tarzia oficialmente apresentado como novo reforço do Vitória Crédito: Victor Ferreira/ECV

Exatamente duas semanas após ser anunciado como reforço, o argentino Diego Tarzia foi oficialmente apresentado pelo Vitória na sala de imprensa do Barradão, nesta terça-feira (24). O atacante de 22 anos já treina com o elenco desde que desembarcou na Toca do Leão, mas ainda terá de aguardar para fazer sua estreia.

Como não foi inscrito a tempo no Campeonato Baiano, Tarzia está fora da semifinal contra a Jacuipense e de uma eventual decisão. A primeira oportunidade de entrar em campo pode ser no dia 11 de março, contra o Bahia, pela Série A do Brasileirão. No entanto, caso o rival avance à terceira fase preliminar da Libertadores, o clássico pode ser adiado, o que empurraria sua possível estreia para 14 de março, diante do Atlético-MG.

“Estou muito feliz por estar aqui. Não poder jogar o Campeonato Baiano foi uma tristeza grande. Teria sido lindo atuar para me adaptar ainda mais rápido ao futebol brasileiro. Mas estou encarando da melhor forma possível: treinando, me adaptando e conhecendo o clube e meus companheiros”, afirmou o jogador em entrevista coletiva.

Revelado pelo Independiente, tradicional clube argentino e maior campeão da Libertadores, com sete títulos, Tarzia vive sua primeira experiência fora do país. Pelo time de Avellaneda, disputou 66 partidas como profissional, marcou sete gols e deu quatro assistências. Ele foi integrado ao elenco principal em 2024.

“Quando surgiu o interesse do Vitória, fiquei muito feliz. Sinto que é um grande passo na minha carreira. O Brasileirão é uma das ligas mais importantes do mundo. Quando apareceu a oportunidade, não tive dúvidas de que queria estar aqui”, destacou.

A negociação envolveu um modelo contratual incomun. Para viabilizar o empréstimo válido até o fim do ano, o Vitória adquiriu 10% dos direitos econômicos do atleta por 200 mil dólares (cerca de R$ 1 milhão). O acordo prevê ainda a obrigação de compra de mais 70% por 2,3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 12 milhões) ao fim do vínculo inicial. Caso a cláusula não seja exercida, o jogador retorna ao Independiente com 100% dos direitos.

Mesmo com a possibilidade de retorno, Tarzia deixa claro que deseja permanecer em definitivo no clube baiano. “Minha ideia é ficar no Vitória. Quero que as coisas deem certo para que o clube possa me contratar. Meu foco é cumprir os objetivos e fazer um grande ano”, projetou.

Para o torcedor que ainda não conhece seu estilo de jogo, “Dieguito”, apelido que recebeu no futebol argentino, falou um pouco sobre suas características. “Sou um jogador canhoto. Me sinto mais confortável atuando pelo lado esquerdo ou mais centralizado, próximo à frente de ataque. Também posso ajudar na recomposição e na marcação, em um time que defende para depois sair no contra-ataque”, explicou.

Atuando principalmente pelo lado esquerdo do setor ofensivo, ele terá como concorrentes diretos Cantalapiedra, Osvaldo e o também recém-contratado Lucas Silva na disputa por posição. “Os atacantes do grupo são muito bons, cada um com características diferentes. O elenco é forte e acredito que temos um grande grupo. Creio que faremos um bom ano”, analisou.