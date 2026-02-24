Acesse sua conta
Presidente do Benfica defende Prestianni em caso com Vinícius Jr: 'Tudo menos racista'

Dirigente questiona suspensão provisória aplicada pela Uefa e afirma confiar plenamente na versão apresentada pelo argentino

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro
  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Pedro Carreiro

  • Estadão

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 15:25

Rui Costa, presidente do Benfica
Rui Costa, presidente do Benfica Crédito: Shutterstock

O presidente do Benfica, Rui Costa, manifestou apoio público ao argentino Gianluca Prestianni, acusado por Vinícius Júnior de tê-lo chamado de “macaco” durante o confronto contra o Real Madrid, pela Champions League.

O dirigente afirmou que não presenciou o episódio em campo, mas reforçou total confiança no caráter do jogador. Segundo Rui Costa, o clube acredita na versão apresentada por Prestianni e considera precipitada qualquer conclusão antes do encerramento da investigação.

“Não estou dentro de campo para saber exatamente o que foi dito. Em partidas desse nível, muitas coisas são faladas no calor do momento. Confiamos plenamente na palavra do nosso atleta. Ele foi rotulado como racista, mas posso assegurar que essa não é a sua índole”, declarou o presidente.

Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino

Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução
1 de 5
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino por Reprodução

Rui Costa também demonstrou insatisfação com a decisão da Uefa de aplicar uma suspensão provisória ao jogador enquanto o caso ainda está sob apuração. Para o mandatário, a medida impacta diretamente o planejamento da equipe em um momento crucial da temporada, especialmente às vésperas do confronto de volta diante do Real Madrid, válido pelos playoffs da competição continental.

“Nada está comprovado até aqui, e entendemos que não se justifica a ausência do jogador numa partida tão importante. Vamos competir com os recursos que temos, mas gostaríamos de estar em igualdade de condições”, afirmou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Uefa suspende Prestianni após acusação de racismo contra Vini Jr. e Benfica promete recorrer

Filipe Luís se esquiva de condenar racismo contra Vini Jr. e chama caso de 'isolado'

Kompany sai em defesa de Vini Jr. e critica Mourinho após caso de racismo na Champions

Ex-goleiro Chilavert defende Prestianni e ataca Vini Jr e brasileiros

Ídolo do Benfica, Luisão sofre ataques racistas após sair em defesa de Vini Jr

O presidente benfiquista ainda citou um lance envolvendo Federico Valverde, do Real Madrid, que deu um murro em jogador do Benfica durante o jogo, defendendo que situações semelhantes deveriam receber o mesmo critério de análise por parte das autoridades.

Dentro de campo, o Benfica foi superado por 1x0 no jogo de ida, disputado em Lisboa, e precisará reverter a desvantagem fora de casa, nesta quarta-feira (25), às 17h, no Santiago Bernabéu, em Madri, se quiser seguir vivo na Champions League.

