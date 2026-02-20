CASO EM INVESTIGAÇÃO

Kompany sai em defesa de Vini Jr. e critica Mourinho após caso de racismo na Champions

Treinador do Bayern comenta episódio envolvendo o brasileiro, questiona postura do português em coletiva e afirma que houve erro de liderança no caso



Pedro Carreiro

Estadão

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 16:28

Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique Crédito: Shutterstock

José Mourinho é admirado por muitos jogadores ao longo da carreira, mas sua postura ao sair em defesa de Prestianni no caso de racismo contra Vini Jr. gerou forte repercussão negativa. A coletiva concedida após a derrota do Benfica por 1x0, no jogo de ida dos playoffs da Champions League, acabou ampliando o debate e provocando reações no futebol europeu.

Desta vez, quem se posicionou foi o técnico Vincent Kompany. O treinador falava inicialmente sobre a visita do Bayern de Munique ao Eintracht Frankfurt, marcada para este sábado — caso as condições climáticas permitam a realização da partida —, mas o tema do racismo voltou ao centro da discussão, como tem ocorrido em toda a Europa desde a última terça-feira (17).

Kompany não evitou o assunto. "É um tema difícil, mas assisti ao jogo e fiquei realmente intrigado. Há dois componentes diferentes na história. Primeiro: o que aconteceu em campo. Segundo: o que aconteceu com os torcedores. E depois, ainda, o que aconteceu depois do jogo (coletiva de Mourinho). E precisamos separá-los", começou o técnico.

O belga fez questão de destacar a reação do camisa 7 do Real Madrid durante o episódio. "Quando você assiste à jogada em si e como Vini reagiu, esta reação não pode ser um fingimento. Dá para ver que foi uma reação emocional", defendeu o brasileiro.

"Não vejo nenhum benefício para ele em ir até o árbitro e colocar toda essa angústia sobre os ombros dele. Naquele momento, Vini viu que era a coisa certa a fazer", seguiu, ressaltando também a postura de Mbappé. "Kylian Mbappé normalmente se mantém diplomático, mas foi muito claro sobre o que viu e ouviu."

A Uefa segue avaliando o caso antes de definir se haverá punição. Durante a partida, Prestianni teria levado a camisa à boca ao discutir com Vini Jr. O brasileiro o acusa de tê-lo chamado de “macaco”, versão que também foi confirmada por Mbappé. Para Kompany, a postura do argentino e os desdobramentos posteriores agravam ainda mais o episódio.

"Há o jogador do Benfica escondendo com a camisa o que estava dizendo. E no estádio, você pode ver que havia pessoas fazendo gestos obscenos, está no vídeo. E, para mim, o que aconteceu depois do jogo é ainda pior. José Mourinho basicamente atacou o caráter de Vini Jr.", detonou.

O treinador também criticou o uso do nome de Eusébio por Mourinho durante a coletiva.

"Usar o tipo de comemoração do Vini para desacreditar o que ele (Prestianni) estava fazendo naquele momento foi um erro enorme em termos de liderança. Além disso, Mourinho mencionou o nome de Eusébio. Ele disse que o Benfica não pode ser racista porque o melhor jogador de todos os tempos foi Eusébio. Você sabe o que os jogadores negros tiveram que passar nos anos 60? Ele estava lá para viajar com Eusébio em todos os jogos fora de casa e ver o que ele passou? Meu pai é negro e nasceu na década de 60. Usar o nome dele hoje para criticar o Vini Jr.?", reprovou.

Apesar das críticas contundentes, Kompany evitou transformar o episódio em um embate pessoal com o treinador português.