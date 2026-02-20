Kompany sai em defesa de Vini Jr. e critica Mourinho após caso de racismo na Champions

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Pedro Carreiro
Estadão
Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 16:28
José Mourinho é admirado por muitos jogadores ao longo da carreira, mas sua postura ao sair em defesa de Prestianni no caso de racismo contra Vini Jr. gerou forte repercussão negativa. A coletiva concedida após a derrota do Benfica por 1x0, no jogo de ida dos playoffs da Champions League, acabou ampliando o debate e provocando reações no futebol europeu.
Desta vez, quem se posicionou foi o técnico Vincent Kompany. O treinador falava inicialmente sobre a visita do Bayern de Munique ao Eintracht Frankfurt, marcada para este sábado — caso as condições climáticas permitam a realização da partida —, mas o tema do racismo voltou ao centro da discussão, como tem ocorrido em toda a Europa desde a última terça-feira (17).
Kompany não evitou o assunto. "É um tema difícil, mas assisti ao jogo e fiquei realmente intrigado. Há dois componentes diferentes na história. Primeiro: o que aconteceu em campo. Segundo: o que aconteceu com os torcedores. E depois, ainda, o que aconteceu depois do jogo (coletiva de Mourinho). E precisamos separá-los", começou o técnico.
Vini Jr denunciou ofensa racista de jogador argentino
O belga fez questão de destacar a reação do camisa 7 do Real Madrid durante o episódio. "Quando você assiste à jogada em si e como Vini reagiu, esta reação não pode ser um fingimento. Dá para ver que foi uma reação emocional", defendeu o brasileiro.
"Não vejo nenhum benefício para ele em ir até o árbitro e colocar toda essa angústia sobre os ombros dele. Naquele momento, Vini viu que era a coisa certa a fazer", seguiu, ressaltando também a postura de Mbappé. "Kylian Mbappé normalmente se mantém diplomático, mas foi muito claro sobre o que viu e ouviu."
A Uefa segue avaliando o caso antes de definir se haverá punição. Durante a partida, Prestianni teria levado a camisa à boca ao discutir com Vini Jr. O brasileiro o acusa de tê-lo chamado de “macaco”, versão que também foi confirmada por Mbappé. Para Kompany, a postura do argentino e os desdobramentos posteriores agravam ainda mais o episódio.
"Há o jogador do Benfica escondendo com a camisa o que estava dizendo. E no estádio, você pode ver que havia pessoas fazendo gestos obscenos, está no vídeo. E, para mim, o que aconteceu depois do jogo é ainda pior. José Mourinho basicamente atacou o caráter de Vini Jr.", detonou.
O treinador também criticou o uso do nome de Eusébio por Mourinho durante a coletiva.
"Usar o tipo de comemoração do Vini para desacreditar o que ele (Prestianni) estava fazendo naquele momento foi um erro enorme em termos de liderança. Além disso, Mourinho mencionou o nome de Eusébio. Ele disse que o Benfica não pode ser racista porque o melhor jogador de todos os tempos foi Eusébio. Você sabe o que os jogadores negros tiveram que passar nos anos 60? Ele estava lá para viajar com Eusébio em todos os jogos fora de casa e ver o que ele passou? Meu pai é negro e nasceu na década de 60. Usar o nome dele hoje para criticar o Vini Jr.?", reprovou.
Apesar das críticas contundentes, Kompany evitou transformar o episódio em um embate pessoal com o treinador português.
"Para ser honesto, eu não me vejo em muitas das coisas que estão acontecendo hoje, então não quero fazer parte de um grupo ou de outro. Conheci 100 pessoas que trabalharam com José Mourinho e nunca ouvi ninguém dizer nada de ruim sobre ele. Todos os jogadores o adoram. Entendo a pessoa que é, que luta pelo seu clube. Sei que, no fundo, ele é uma boa pessoa e não preciso julgá-lo por isso. Mas também sei o que ouvi e ele cometeu um erro”.