Proposta prevê que antiga Rodoviária vire 'Minha Casa, Minha Vida' em Salvador

Equipamento deixou de funcionar quando a Rodoviária em Águas Claras foi inaugurada, em janeiro

Maysa Polcri

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 14:33

Antiga Rodoviária segue fechada em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma proposta prevê que a antiga Rodoviária de Salvador, localizada na Avenida ACM, seja transformada em residências do programa Minha Casa, Minha Vida voltado para servidores públicos baianos. A iniciativa foi proposta pela Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab), que defende que o espaço seja transformado em moradia.

A antiga Rodoviária deixou de funcionar em janeiro deste ano, quando as operações do terminal foram transferidas para o novo equipamento, inaugurado no bairro de Águas Claras. Desde então, o destino do antigo terminal ainda não divulgado pelo Governo do Estado.

Em 20 de janeiro, foi oficializada a criação de uma comissão conjunta temporária para cuidar da preservação, guarda e acompanhamento dos bens e do imóvel. A decisão leva em conta a necessidade de proteger os bens da concessão e o próprio imóvel, ao evitar ocupações irregulares, depredações e a deterioração do patrimônio público até que o espaço receba uma nova destinação.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) também confirmou, após a inaguração da nova Rodoviária, que o terminal antigo passaria a contar com uma base da Polícia Militar. O objetivo é evitar que cenas como a das recorrentes invasões a prédios desativados se repitam. Jerônimo Rodrigues chegou a citar ainda a possibilidade de que o local fosse transformado em residências ou ponto comercial, durante entrevista à impresa.

“Nós estamos vendo só as condições, porque se alguém perguntar: governador, aqui cabe um centro de convenções? Nós estamos tirando a rodoviária dali por conta de mobilidade. Você imagina fazer um centro de convenções? Não tem como. Ali cabe alguma coisa de habitacional, de comércio, vai ter que fazer um estudo", falou, sem detalhar quais seriam os próximos passos.