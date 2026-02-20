Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Proposta prevê que antiga Rodoviária vire 'Minha Casa, Minha Vida' em Salvador

Equipamento deixou de funcionar quando a Rodoviária em Águas Claras foi inaugurada, em janeiro

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 14:33

Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador
Antiga Rodoviária segue fechada em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Uma proposta prevê que a antiga Rodoviária de Salvador, localizada na Avenida ACM, seja transformada em residências do programa Minha Casa, Minha Vida voltado para servidores públicos baianos. A iniciativa foi proposta pela Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia (Fetrab), que defende que o espaço seja transformado em moradia. 

A antiga Rodoviária deixou de funcionar em janeiro deste ano, quando as operações do terminal foram transferidas para o novo equipamento, inaugurado no bairro de Águas Claras. Desde então, o destino do antigo terminal ainda não divulgado pelo Governo do Estado. 

Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador

Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho
1 de 59
Novo terminal começa a operar e velha rodoviária fecha as portas no mesmo dia em Salvador por Arison Marinho

Em 20 de janeiro, foi oficializada a criação de uma comissão conjunta temporária para cuidar da preservação, guarda e acompanhamento dos bens e do imóvel. A decisão leva em conta a necessidade de proteger os bens da concessão e o próprio imóvel, ao evitar ocupações irregulares, depredações e a deterioração do patrimônio público até que o espaço receba uma nova destinação.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) também confirmou, após a inaguração da nova Rodoviária, que o terminal antigo passaria a contar com uma base da Polícia Militar. O objetivo é evitar que cenas como a das recorrentes invasões a prédios desativados se repitam. Jerônimo Rodrigues chegou a citar ainda a possibilidade de que o local fosse transformado em residências ou ponto comercial, durante entrevista à impresa.

Leia mais

Imagem - Qual o destino da antiga Rodoviária de Salvador? Governo cria comissão para evitar riscos

Qual o destino da antiga Rodoviária de Salvador? Governo cria comissão para evitar riscos

Imagem - Quase 300 linhas: veja quais empresas estão em operação na nova Rodoviária de Salvador

Quase 300 linhas: veja quais empresas estão em operação na nova Rodoviária de Salvador

Imagem - Polícia Militar vai ocupar antiga Rodoviária de Salvador após inauguração

Polícia Militar vai ocupar antiga Rodoviária de Salvador após inauguração

“Nós estamos vendo só as condições, porque se alguém perguntar: governador, aqui cabe um centro de convenções? Nós estamos tirando a rodoviária dali por conta de mobilidade. Você imagina fazer um centro de convenções? Não tem como. Ali cabe alguma coisa de habitacional, de comércio, vai ter que fazer um estudo", falou, sem detalhar quais seriam os próximos passos. 

Enquanto o futuro do terminal não é definido, a Fetrab se mobiliza para que sua proposta de inclusão do terreno no projeto Minha Casa, Minha Vida seja debatida. A iniciativa voltada aos servidores públicos oferece subsídios para que servidores civis, militares e empregados públicos estaduais tenham acesso à primeira moradia. O programa foi lançado em dezembro do ano passado e está com inscrições abertas. 

Mais recentes

Imagem - Pós-Carnaval: Ferreira Costa oferece descontos de até 50% em itens selecionados

Pós-Carnaval: Ferreira Costa oferece descontos de até 50% em itens selecionados
Imagem - Morre, aos 40 anos, o poeta e músico baiano Tiago West

Morre, aos 40 anos, o poeta e músico baiano Tiago West
Imagem - Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica

Bombeiros usam helicóptero para salvar homem infartado na Ilha de Itaparica

MAIS LIDAS

Imagem - Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual
01

Meia dispensado pelo Bahia marca gol decisivo e coloca clube na semifinal do estadual

Imagem - Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda
02

Casos de fratura peniana crescem mais de sete vezes no Carnaval; entenda

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
03

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas

Imagem - Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão
04

Atacante rescinde com o Vitória após problema cardíaco, mas clube tenta reverter decisão