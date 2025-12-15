SALVADOR

Quatro pessoas são detidas dentro da antiga sede dos Correios na Pituba

Guarda Civil Municipal realizou operação no prédio após denúncias de moradores

Maysa Polcri

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 13:50

Antiga sede dos Correios acumula roubos e invasões Crédito: Divulgação

Após recorrentes denúncias de invasões e furtos na antiga sede dos Correios, no bairro da Pituba, a Guarda Civil Municipal (GCM) de Salvador realizou uma operação no local. Nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (15), agentes realizaram apreensões e localizaram suspeitos dentro do prédio. Quatro pessoas foram detidas e encaminhadas à sede da Polícia Federal.

O local é constantemente alvo de vandalismo e furtos de materiais, como fios e portas. Durante a operação, foram apreendidos facas, um pé de cabra, alicates, além de dez carrinhos de supermercado cheios de materiais retirados do imóvel. Além dos presos, outros nove suspeitos foram abordados na área externa e liberados por não portarem materiais ilícitos.

O gerente estratégico de gestão da GCM, Rodrigo do Carmo, afirma que a ocupação do imóvel tem gerado impactos negativos em todo o entorno. “Pessoas em situação de rua estão aproveitando o espaço desocupado para furtar materiais de valor, como o alumínio. Indivíduos que circulam pelo local estão cometendo outros delitos na vizinhança, como o furto de condensadoras de ar-condicionado, roubos de celulares de transeuntes e até o furto do portão de um condomínio próximo”, afirmou. A Guarda Civil já havia conduzido mais de dez indivíduos que invadiram o local anteriormente.

Os Correios informaram, em nota, que o imóvel encontra-se desocupado e está em processo de alienação. A estatal afirma ainda que programará uma nova tentativa de venda. O prédio acumula 18 leilões fracassados, como mostrou reportagem do CORREIO.