Rafael Pondé estreia temporada de verão na Bahia com o show Reggando a MPB

Veja os detalhes da apresentação

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 15:05

Cantor Rafael Pondé faz show em Salvador
Cantor Rafael Pondé faz show em Salvador Crédito: Marcelo Ritter/Divulgação

Rafael Pondé dará largada em sua programação de verão com o show “Reggando a MPB”, que acontece no dia 19 de dezembro, às 21h, no restaurante Entre Folhas e Ervas, no Largo da Lapinha. A apresentação inaugura uma série de shows que o artista fará em diversos palcos da Bahia no ano que vem, consolidando uma trajetória de quase três décadas dedicada à releitura da música brasileira a partir das matrizes do reggae e do dub.

A ideia que norteia o espetáculo começou a ser construída no início dos anos 2000, quando Pondé vivia um período de intensa troca musical com Alexandre Carlo, vocalista do Natiruts, em São Paulo. À época, Rafael lançava o álbum Ninguém Está a Salvo (2000), estreia da Diamba, enquanto Alexandre divulgava Verbalize. Desse encontro criativo surgiram experimentações em MP3 com clássicos da MPB adaptados ao reggae, sempre em formato acústico, de voz e violão.

Segundo Pondé, aquelas trocas foram fundamentais para a consolidação do conceito. O artista destaca ainda que Alexandre também enviava releituras, como Esfinge, de Djavan, e que ambos seguiram aprofundando essa estética em suas trajetórias individuais. No repertório de Pondé, versões como Acabou Chorare, Cowboy Fora da Lei, Espere por Mim Morena e Canoeiro se firmaram como símbolos dessa fusão — agora reunidas em um espetáculo que transita entre a tradição da MPB e a liberdade rítmica do reggae.

Para o show, Rafael sobe ao palco acompanhado por Lucas Pondé (baixo), Flavinho Drums (bateria) e Dankey Couto (teclados). O repertório combina releituras em reggae e dub de clássicos da música brasileira com canções autorais consagradas da Diamba e do Natiruts, revisitando a caminhada de um artista que esteve na origem de uma das bandas mais relevantes do reggae baiano e integrou a turnê Nossa Missão, do Natiruts.

Serviço

O quê: Show Reggando a MPB — Rafael Pondé e banda

Onde: Entre Folhas e Ervas — Largo da Lapinha, 15

Quando: 19 de dezembro, às 21h

Quanto: Somente com reservas

Reservas: (71) 99327-8997

