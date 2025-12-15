Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três jovens são mortos e adolescente baleada durante festa paredão na Bahia

Autoria e motivação ainda é investigada

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:36

Polícia Civil prendeu suspeito
Polícia Civil Crédito: Divulgação

Três jovens foram mortos a tiros na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado, na madrugada do último domingo (14). Uma adolescente de 17 anos também ficou ferida na ação. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde e não corre risco de vida.

Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Pedro Henrique Guimarães dos Reis, de 20 anos; Gustavo Henrique Guimarães, de 22; e Mateus Santos da Silva, de 24. Eles foram atingidos por homens armados que chegaram ao local em uma motocicleta.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA
Polícia Civil por Divulgação/Polícia Civil
Polícia Civil por Polícia Civil/Divulgação
Polícia Civil por Ascom Polícia Civil
Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil realiza operação integrada contra organização criminosa do Rio de Janeiro por Filipe Conceição e Tony Silva
Polícia Civil cumpriu mandados por Pedro Moraes / Ascom PCBA
Caso é investigado pela Polícia Civil por Reprodução
Polícia Civil por Divulgação/Ascom PCBA
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil da Bahia por Divulgação/ Ascom PC-BA
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) por Divulgação
Polícia Civil por Divulgação
Polícia Civil por Reprodução/Ascom PC
1 de 14
Polícia Civil por Divulgação Ascom/PC-BA

Em nota, a Polícia Militar informou que as vítimas participavam de uma festa do tipo paredão, na Rua E, quando foram alvejadas pelos suspeitos. Agentes da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para verificar a ocorrência e encontraram as vítimas baleadas.

Durante a ação, uma adolescente de 17 anos também foi baleada na perna e encaminhada ao Hospital Costa das Baleias, sem risco de morte. As investigações estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime.

Mais recentes

Imagem - Justiça manda influenciador apagar posts com denúncias contra esposa de vereador

Justiça manda influenciador apagar posts com denúncias contra esposa de vereador
Imagem - Trabalhador recebe indenização de R$ 2 mil após ser chamado de 'burro' e 'doido' por chefe

Trabalhador recebe indenização de R$ 2 mil após ser chamado de 'burro' e 'doido' por chefe
Imagem - Mais de 100 aves silvestres são resgatadas em torneio ilegal de canto de pássaros

Mais de 100 aves silvestres são resgatadas em torneio ilegal de canto de pássaros

MAIS LIDAS

Imagem - Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona
01

Carta do Baralho Cigano desta segunda-feira (15 de dezembro) é O Livro: mistérios e sentimentos ainda não revelados virão à tona

Imagem - Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance
02

Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
03

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’

Imagem - Mulher coloca bilhete em mamadeira para alertar mãe sobre maus-tratos que criança sofria em creche
04

Mulher coloca bilhete em mamadeira para alertar mãe sobre maus-tratos que criança sofria em creche