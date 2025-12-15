VIOLÊNCIA

Três jovens são mortos e adolescente baleada durante festa paredão na Bahia

Autoria e motivação ainda é investigada

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 19:36

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Três jovens foram mortos a tiros na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul do estado, na madrugada do último domingo (14). Uma adolescente de 17 anos também ficou ferida na ação. Ela foi encaminhada para uma unidade de saúde e não corre risco de vida.

Segundo informações da Polícia Civil, as vítimas foram identificadas como Pedro Henrique Guimarães dos Reis, de 20 anos; Gustavo Henrique Guimarães, de 22; e Mateus Santos da Silva, de 24. Eles foram atingidos por homens armados que chegaram ao local em uma motocicleta.

Caso é investigado pela Polícia Civil

Em nota, a Polícia Militar informou que as vítimas participavam de uma festa do tipo paredão, na Rua E, quando foram alvejadas pelos suspeitos. Agentes da 87ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionados para verificar a ocorrência e encontraram as vítimas baleadas.