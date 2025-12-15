Acesse sua conta
Tipo mais grave de meningite é confirmado em paciente na Bahia

Caso foi registrado em Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 22:27

Vítima foi encaminhada ao Hospital Geral Clériston de Andrade
Vítima está internada no Hospital Geral Clériston de Andrade Crédito: Divulgação/Sesab

Foi confirmado, neste domingo (14), em uma paciente da cidade de Feira de Santana, no interior da Bahia, um caso de meningite bacteriana. A paciente, uma mulher de 37 anos, está internada no Hospital Geral Clériston Andrade, apresenta quadro de saúde estável e segue sendo monitorada por uma equipe médica. A meningite bacteriana é a forma mais grave da doença, em comparação aos casos que têm origem em vírus ou fungos.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, após a notificação, todas as medidas padrão foram adotadas para prevenir o contágio de pessoas próximas à paciente, evitando casos secundários da doença. A paciente segue sob monitoramento da Divisão de Vigilância Epidemiológica.

“Encaminhamos ontem (14) a amostra do líquor (líquido cefalorraquidiano) para o Lacen (Laboratório Central), que confirmou a doença. De imediato, foi realizada a profilaxia dos contactantes e o alinhamento com a equipe que acompanha a paciente”, informou a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica, Verena Leal.

Outros dois casos de meningite foram registrados recentemente na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os dois pacientes são crianças e residentes de uma localidade da zona rural do município. As notificações ocorreram nos dias 29 de novembro e 4 de dezembro. As crianças foram hospitalizadas em leitos clínicos e apresentavam bom estado geral de saúde enquanto recebiam tratamento medicamentoso. Os casos foram classificados como “sem gravidade”, visto que não eram do tipo bacteriano. Até outubro deste ano, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) registrava 304 casos de meningite em todo o estado.

A meningite

A meningite é uma inflamação das membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, podendo ser causada por vírus, bactérias ou fungos. Os principais sintomas são febre alta, dor de cabeça, vômitos e prostração. Ao perceber esses sintomas, pais e responsáveis devem procurar imediatamente atendimento médico.

A imunização é a principal ferramenta de proteção contra a meningite, que pode ser prevenida por meio da vacinação, especialmente com os imunizantes Meningo C e Meningo ACWY, que protegem contra os principais sorogrupos da doença. O público-alvo inclui crianças menores de cinco anos e adolescentes entre 11 e 14 anos, conforme o Calendário Nacional de Vacinação.

