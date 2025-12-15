Acesse sua conta
MC Daniel faz grave acusação contra Lorena Maria: 'Apareceu grávida'

Cantor explodiu e afirmou ainda que a ex-companheira não cuidava do filho e nem trabalhava

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 21:28

MC Daniel e Lorena Maria tiveram término conturbado
MC Daniel e Lorena Maria tiveram término conturbado Crédito: Reprodução | Instagram

MC Daniel explodiu e botou a boca no trombone sobre as acusações de Lorena Maria, sua ex-companheira e mãe do seu filho Rás. Em entrevista à colunista Fabíola Reipert, do R7, o funkeiro decidiu dar sua versão da história após a influenciadora afirmar que foi traída antes, durante e depois da gravidez e expor prints de conversas

De acordo com o cantor, a gestação foi totalmente inesperada e ainda contraditória com o método anticoncepcional de Lorena declarava utilizar. Ele afirmou que a ex dizia fazer uso de anticoncepcional e que engravidar seria algo improvável. "Lorena dizia que tomava anticoncepcional, que para engravidar seria um milagre. E apareceu grávida", acusou ele.  

Lorena Maria e MC Daniel tem trocado diversas acusações através das redes sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Lorena Maria expõe mensagens de MC Daniel e desmente empresários do cantor sobre traição durante gravidez: ‘Lembro de você pelada’

MC Daniel perde 200 mil seguidores após Lorena Maria expor traição durante gravidez

Lorena Maria expõe traições de MC Daniel e cantor se manifesta

Lorena Maia abre o jogo sobre polêmica com MC Daniel na Justiça envolvendo pensão do filho

MC Daniel faz pix de R$ 500 para vendedores de pipoca em semáforo:  'Benção para pagar o aluguel'

Sem papas na língua, o MC disse que eles resolveram se unir em um relacionamento após a descoberta da gravidez, mas a convivência era insustentável. "Aí decidimos tentar namorar, mas não deu certo porque ela era agressiva, não trabalhava, não cuidava do Rás", afirmou. 

Respostas diretíssimas

Após as falar virem à público, Lorena Maria publicou Stories no Instagram se defendendo das acusações do ex. Ela afirmou que quem deu golpe nela foi ele. "Eu menti do anticoncepcional? Tá querendo dizer o que com isso?! Que eu te dei um golpe? Foi tu que me deu um golpe! Ele ainda diz que eu era agressiva também e que eu não trabalhava. Se eu não trabalhava quem me sustentava? Por que não era você", afirmou, com ironia. 

"Ele queria que eu trabalhasse no puerpério, me chamava de preguiçosa, nem licença maternidade eu podia ter mais", completou.

Por fim, a influenciadora garantiu que MC Daniel é um "mentiroso compulsivo" e que ela virá à público desmentir qualquer inverdade sobre ela que ele vier a afirmar. 

