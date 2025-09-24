Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

MC Daniel faz pix de R$ 500 para vendedores de pipoca em semáforo:  'Benção para pagar o aluguel'

Funkeiro surpreendeu os jovens com boa ação

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11:46

MC Daniel ajudou jovens que vendiam pipoca em semáforo de Brasília
MC Daniel ajudou jovens que vendiam pipoca em semáforo de Brasília Crédito: Reprodução

O funkeiro Daniel Amorim Nicola, mais conhecido como MC Daniel, emocionou os seguidores ao compartilhar um ato de bondade que realizou nas ruas de Brasília. O artista mostrou nas redes sociais o momento em que surpreendeu dois jovens vendedores de pipoca em um semáforo com um pix de R$ 500.

No vídeo, o cantor mostrou um dos trabalhadores e disse: "O moleque correu de lá pra cá, colocou uma pipoca no retrovisor, correu pra lá de novo pra pegar e agora tá voltando pra pegar, foi e voltou duas vezes. Ó suado correndo".

Filho de MC Daniel e Lorena Maria tem duas madrinhas

Lorena Maria diz que Rás, seu filho com MC Daniel, tem duas madrinhas por Reprodução/Reeds Sociais
Anitta é madrinha de Rás, filho de Lorena Maria e MC Daniel por Reprodução/Reeds Sociais
Madrinha de Rás, filho de Lorena e MC Danie por Reprodução/Reeds Sociais
MC Daniel convida Anitta para ser madrinha do seu filho por Reprodução/Reeds Sociais
Lorena Maria confirma que Anitta é madrinha do filho com MC Daniel por Reprodução/Reeds Sociais
O relacionamento entre MC Daniel e Lorena terminou em julho de 2025 por Reprodução/Instagram
Filho de MC Daniel e Lorena Maria nesceu em fevereiro de 2025 por Reprodução
MC Daniel e Lorena Maria por Reprodução/Instagram
MC Daniel e Lorena por Reprodução/Instagram
Anitta é madrinha de Rás, filho de Lorena Maria e MC Daniel por Reprodução/Reeds Sociais
1 de 10
Lorena Maria diz que Rás, seu filho com MC Daniel, tem duas madrinhas por Reprodução/Reeds Sociais

Em seguida, MC Daniel mostrou preocupação com um dos vendedores, e perguntou se ele já tinha se alimentado. O jovem de 21 anos pediu: "Leva tudo, pai, pra ajudar nós", aparentemente sem reconhecer o famoso. O funkeiro respondeu: "Não, vou te mandar o dinheiro aí".

O segundo jovem percebeu quem estava no veículo e não conteve a emoção: "Oxe, é o Fafa carai? Mentira, Fafa". Vale lembrar que MC Daniel é conhecido também como Falcão do Funk. O outro trabalhador então falou: "Manda uma benção pra nós pagar o aluguel".

O artista perguntou quanto era o valor de todas as pipocas que estavam vendendo. Eles responderam que, para baterem a meta do dia, precisavam de R$ 100 para cada. O funkeiro afirmou que mandaria R$ 200 para cada um. Em seguida, mudou de ideia e falou que daria R$ 500 para eles dividirem entre si. Os rapazes ficaram felizes e agradeceram.

"Parece que eu tô ajudando 2 pessoas, mas foi eu que aprendi mais uma vez…", escreveu MC Daniel, na legenda da postagem no Instagram.

Leia mais

Imagem - Inês Brasil comete gafe ao homenagear JP Mantovani e mostra ator da Globo

Inês Brasil comete gafe ao homenagear JP Mantovani e mostra ator da Globo

Imagem - Antonio Fagundes chama Regina Duarte de 'equivocada' e comenta relação: 'Não tenho raiva'

Antonio Fagundes chama Regina Duarte de 'equivocada' e comenta relação: 'Não tenho raiva'

Imagem - Funcionários de restaurante impediram socorro a ator que morreu aos 35 anos

Funcionários de restaurante impediram socorro a ator que morreu aos 35 anos

Mais recentes

Imagem - Cauã Reymond decide se afastar das novelas após Vale Tudo: 'Estou cansado'

Cauã Reymond decide se afastar das novelas após Vale Tudo: 'Estou cansado'
Imagem - Menina desaparecida há seis anos é reencontrada após episódio de série na Netflix

Menina desaparecida há seis anos é reencontrada após episódio de série na Netflix
Imagem - Urgente: todos os signos terão que se desapegar de algo antes do mês acabar; veja previsões

Urgente: todos os signos terão que se desapegar de algo antes do mês acabar; veja previsões

MAIS LIDAS

Imagem - Falha grave: hospital faz transplante de rim em paciente errado
01

Falha grave: hospital faz transplante de rim em paciente errado

Imagem - Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas
02

Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas

Imagem - Ex-servidor de prefeitura na Bahia é preso tentando fugir do país após desviar mais de R$ 600 mil
03

Ex-servidor de prefeitura na Bahia é preso tentando fugir do país após desviar mais de R$ 600 mil

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome
04

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome