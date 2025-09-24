EM BRASÍLIA

MC Daniel faz pix de R$ 500 para vendedores de pipoca em semáforo: 'Benção para pagar o aluguel'

Funkeiro surpreendeu os jovens com boa ação

Giuliana Mancini

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 11:46

MC Daniel ajudou jovens que vendiam pipoca em semáforo de Brasília Crédito: Reprodução

O funkeiro Daniel Amorim Nicola, mais conhecido como MC Daniel, emocionou os seguidores ao compartilhar um ato de bondade que realizou nas ruas de Brasília. O artista mostrou nas redes sociais o momento em que surpreendeu dois jovens vendedores de pipoca em um semáforo com um pix de R$ 500.

No vídeo, o cantor mostrou um dos trabalhadores e disse: "O moleque correu de lá pra cá, colocou uma pipoca no retrovisor, correu pra lá de novo pra pegar e agora tá voltando pra pegar, foi e voltou duas vezes. Ó suado correndo".

Em seguida, MC Daniel mostrou preocupação com um dos vendedores, e perguntou se ele já tinha se alimentado. O jovem de 21 anos pediu: "Leva tudo, pai, pra ajudar nós", aparentemente sem reconhecer o famoso. O funkeiro respondeu: "Não, vou te mandar o dinheiro aí".

O segundo jovem percebeu quem estava no veículo e não conteve a emoção: "Oxe, é o Fafa carai? Mentira, Fafa". Vale lembrar que MC Daniel é conhecido também como Falcão do Funk. O outro trabalhador então falou: "Manda uma benção pra nós pagar o aluguel".

O artista perguntou quanto era o valor de todas as pipocas que estavam vendendo. Eles responderam que, para baterem a meta do dia, precisavam de R$ 100 para cada. O funkeiro afirmou que mandaria R$ 200 para cada um. Em seguida, mudou de ideia e falou que daria R$ 500 para eles dividirem entre si. Os rapazes ficaram felizes e agradeceram.