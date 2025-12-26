Acesse sua conta
ACM Neto cobra ponte Salvador-Itaparica após ferry registrar fila de 4 horas: 'É a mesma ladainha'

Terminal Marítimo da capital baiana tem filas extensas no final do ano

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 19:27

ACM Neto denuncia fila extensa no ferry-boat e volta a cobrar construção de ponte
ACM Neto denuncia fila extensa no ferry-boat e volta a cobrar construção de ponte Crédito: Reprodução

Após o Terminal Marítimo de Salvador registrar longas filas para embarque no ferry-boat, o ex-prefeito de Salvador e vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, voltou a cobrar a construção da ponte Salvador-Itaparica. Ele publicou um vídeo aéreo que mostra a espera de veículos na região da Cidade Baixa. Às 18h30 desta sexta-feira (26), motoristas enfrentavam mais de quatro horas de fila. 

“Entra ano e sai ano. É a mesma ladainha, a mesma conversa. Vocês sabem a promessa da ponte Salvador Itaparica, quanto tempo o PT faz. Era para estar inaugurada em 2013, segundo a promessa deles”, afirmou ACM Neto, em vídeo publicado nesta sexta (26). 

O ex-prefeito de Salvador lembrou declarações feitas pelo governador Jerônimo Rodrigues durante a campanha de 2022 e disse que, até agora, nada saiu do papel.

“Mas até agora nada. A gente vê o povo baiano pagando o preço de tudo que é isso. O serviço do ferry boat de péssima qualidade. Filas quilométricas, as pessoas tendo que esperar horas e horas, engarrafamento, tudo travado, porque até hoje não existe ponte Salvador Itaparica”, denunciou. 

No vídeo, ACM Neto afirma que o cenário tende a se repetir nos próximos anos caso não haja mudança no comando do governo estadual. “Para que no próximo Natal, no outro também, na próxima virada de ano, na outra também. E daí por diante. A gente não tem que continuar com essa mesma situação. Só tem um jeito, mudar o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues”, concluiu.

Ponte Salvador-Itaparica 

Em dezembro deste ano, o Governo do Estado declarou utilidade pública de uma área de 445.222,88 m² para a realização de obras da ponte que fará a ligação entre Salvador e a Ilha de Itaparica. O território, que pertence ao município de Maragogipe, equivale a aproximadamente 62 campos de futebol

De acordo com o decreto assinado pelo governador, as áreas serão utilizadas temporariamente como canteiros das obras do Sistema Rodoviário Ponte Salvador-Ilha de Itaparica. 

Em setembro deste ano, o Ministério Público Federal (MPF) iniciou um procedimento administrativo para acompanhar o cumprimento de um Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta (TAC) que envolve comunidades tradicionais que serão impactadas com a ponte. Uma sessão realizada pelo MPF em junho deste ano trouxe à tona os danos que podem ser causados ao território por conta da obra.

Também em setembro, foi oficializada a criação da Secretaria Extraordinária do Sistema Viário Oeste Ponte Salvador-Itaparica, que criou 33 novos cargos na administração pública. O custo estimado da secretaria é de R$ 1,4 milhão em apenas três meses.

A Seponte tem objetivo de coordenar, articular, promover, acompanhar e integrar as ações e projetos para a implementação da ponte. O equipamento é uma promessa antiga dos governos petistas. 

