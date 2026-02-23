COM PRESSA

Bebê nasce dentro de viatura dos bombeiros em Lauro de Freitas

Mulher deu à luz antes de conseguir chegar ao hospital; mãe e recém-nascido passam bem

Nauan Sacramento

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 18:20

Equipe que realizou a operação ao lado da mais nova mamãe Crédito: Divulgação

Uma equipe de Bombeiros Militares (BBM/Salvar) realizou um parto de emergência dentro de uma viatura na manhã deste domingo (21). A ocorrência teve início por volta das 8h, na localidade de José Ramos em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador, após um chamado urgente para socorrer uma jovem de 21 anos que estava em estágio avançado de trabalho de parto em sua residência.

Ao chegarem ao local, os militares constataram que a gestante apresentava sangramento e bolsa rompida. Diante da rapidez das contrações, a equipe iniciou o transporte imediato para a maternidade. No entanto, a evolução do parto obrigou os bombeiros a pararem o veículo em um ponto seguro da via para realizar o procedimento.

Com o auxílio técnico dos agentes, o bebê nasceu com segurança ainda dentro da unidade de resgate. Os bombeiros seguiram os protocolos de higienização e primeiros cuidados pós-parto para garantir a estabilidade de ambos.

Após o nascimento bem-sucedido, mãe e filho foram encaminhados para uma unidade hospitalar da região, onde receberam atendimento médico especializado. De acordo com informações da corporação, os dois apresentam quadro de saúde estável e permanecem sob observação.