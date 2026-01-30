Acesse sua conta
Passarela para ambulantes no Carnaval é vistoriada pela Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Ministério Público

Processo visa garantir segurança de estrutura na Barra

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 15:01

Estrutura está com obras 9
Estrutura está com obras 9 Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A passarela destinada aos ambulantes da região da Barra, durante o Carnaval de Salvador, passou por vistoria técnica do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Prefeitura e demais órgãos competentes nesta sexta-feira (30). O processo tem como objetivo acompanhar o andamento da montagem da estrutura para atestar a segurança para trabalhadores e foliões.

Em estágio final de montagem, a estrutura já deve ser utilizada no Furdunço e Fuzuê, festas de pré-Carnaval que acontecem, respectivamente, nos dias 7 e 8 de fevereiro. A liberação pelos órgãos de fiscalização competentes é prevista para a próxima semana, assim que a obra for concluída, de acordo com a gestão municipal. 

Com a instalação da plataforma, cerca de 1,5 mil m² do calçadão deixam de ser ocupados pelos ambulantes, o que facilita a circulação de foliões e o deslocamento dos trios elétricos. A mudança impacta diretamente o fluxo entre o Farol da Barra e o Barra Center.

O projeto da plataforma foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros da Bahia, que aguarda a finalização da obra para emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). De acordo com o tenente-coronel Marcos Moreira, o trabalho de fiscalização preventiva integrada com a participação de todos os órgãos é fundamental para garantir que os ambulantes tenham segurança ao usar a passarela.

Veja como estão as estruturas montadas para o Carnaval de Salvador

A estrutura foi projetada a partir de levantamento cadastral detalhado da área, considerando as características geotécnicas do solo, a ocupação existente, bem como obras e equipamentos pré-existentes, como escadas, muro de contenção em alvenaria de pedras e balaustradas.

Para garantir a firmeza, a estrutura está apoiada em sapatas de concreto armado, executadas a partir de escavações e reaterros que totalizam volumes superiores a 5.000 m³, além da aplicação de mais de 18 m³ de concreto armado e aproximadamente 1,6 mil kg de aço, garantindo a estabilidade do conjunto.

No Carnaval do ano passado, houve aumento do espaço físico e do número de ambulantes que atuaram na passarela, saindo de 320, em 2024, para 400, em 2025. 

