Passarela para ambulantes no Carnaval é vistoriada pela Prefeitura, Corpo de Bombeiros e Ministério Público

Processo visa garantir segurança de estrutura na Barra

Maysa Polcri

Publicado em 30 de janeiro de 2026 às 15:01

Estrutura está com obras 9 Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A passarela destinada aos ambulantes da região da Barra, durante o Carnaval de Salvador, passou por vistoria técnica do Ministério Público da Bahia (MP-BA), Prefeitura e demais órgãos competentes nesta sexta-feira (30). O processo tem como objetivo acompanhar o andamento da montagem da estrutura para atestar a segurança para trabalhadores e foliões.

Em estágio final de montagem, a estrutura já deve ser utilizada no Furdunço e Fuzuê, festas de pré-Carnaval que acontecem, respectivamente, nos dias 7 e 8 de fevereiro. A liberação pelos órgãos de fiscalização competentes é prevista para a próxima semana, assim que a obra for concluída, de acordo com a gestão municipal.

Com a instalação da plataforma, cerca de 1,5 mil m² do calçadão deixam de ser ocupados pelos ambulantes, o que facilita a circulação de foliões e o deslocamento dos trios elétricos. A mudança impacta diretamente o fluxo entre o Farol da Barra e o Barra Center.

O projeto da plataforma foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros da Bahia, que aguarda a finalização da obra para emissão do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). De acordo com o tenente-coronel Marcos Moreira, o trabalho de fiscalização preventiva integrada com a participação de todos os órgãos é fundamental para garantir que os ambulantes tenham segurança ao usar a passarela.



A estrutura foi projetada a partir de levantamento cadastral detalhado da área, considerando as características geotécnicas do solo, a ocupação existente, bem como obras e equipamentos pré-existentes, como escadas, muro de contenção em alvenaria de pedras e balaustradas.

Para garantir a firmeza, a estrutura está apoiada em sapatas de concreto armado, executadas a partir de escavações e reaterros que totalizam volumes superiores a 5.000 m³, além da aplicação de mais de 18 m³ de concreto armado e aproximadamente 1,6 mil kg de aço, garantindo a estabilidade do conjunto.