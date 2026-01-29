Acesse sua conta
Carnaval de Salvador: abertura terá espetáculo de samba e arrastão de Xanddy

Grandes nomes do gênero estão confirmados na apresentação; saiba quem são

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 19:53

Xanddy Harmonia foi internado em Salvador com gastroenterite infecciosa
Xanddy Harmonia vai comandar um arrastão Crédito: Reprodução/Instagram

O samba, que é tema do Carnaval de Salvador 2026, também vai dar o tom na abertura oficial da folia da capital baiana. Programado para o dia 12 de fevereiro, o início da festa vai contar com uma apresentação que vai reunir grandes nomes do gênero. As informações são do Alô Alô Bahia.

O Circuito Osmar (Campo Grande) vai ser o palco da "Rota do Samba". Já estão confirmadas as presenças de Nelson Rufino, Batifun (com participação de Fernando Rufino), Mariene de Castro, Márcio Victor, Malê, Ganhadeiras de Itapuã, Roberto Mendes, Edil Pacheco, Taian Riachão, Gal do Beco, Juliana Ribeiro e Ju Moraes.

Carnaval de Salvador, 2025 por Ana Lucia Albuquerque/CORREIO
Trio Baiana System no Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO
Carnaval na Barra, Salvador, 2025 por Arisson Marinho/CORREIO
Pipoca de Ivete Sangalo no Campo Grande, Carnaval de Salvador, 2025 por Marina Silva/CORREIO
Carnaval no Centro da cidade por Marina Silva
Ivete no circuito Dodô por Marina Silva
Terça de Carnaval no Campo Grande com sucesso de público por Marina Silva/CORREIO
Xanddy homenageia Luiz Caldas em figurino usado na abertura do Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Felipe Pezzoni e Sergynho Pimenta foram convidados de Carlinhos Brown para abertura do Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Saulo com trio pipoca na sexta-feira de Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Armadinho, Dodô e Osmar no Carnaval de Salvador por Maysa Polcri/CORREIO
Multidão curte o Carnaval em Salvador por Divulgação/SSP
Carnaval na Barra por Arisson Marinho/CORREIO
Carnaval de Salvador por Arrison Marinho / CORREIO
Após o espetáculo, um arrastão comandado por Xanddy Harmonia vai levar os foliões pelas ruas do Centro Histórico.

A cantora e atriz Larissa Luz e o produtor e diretor Gil Alves assinam a direção artística do projeto. Já a professora de dança Tainara Cerqueira é a responsável pela direção de movimento.

Carnaval Carnaval 2026 Xanddy Xanddy Harmonia Samba

