Carnaval de Salvador: abertura terá espetáculo de samba e arrastão de Xanddy

Grandes nomes do gênero estão confirmados na apresentação; saiba quem são

Monique Lobo

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 19:53

Xanddy Harmonia vai comandar um arrastão Crédito: Reprodução/Instagram

O samba, que é tema do Carnaval de Salvador 2026, também vai dar o tom na abertura oficial da folia da capital baiana. Programado para o dia 12 de fevereiro, o início da festa vai contar com uma apresentação que vai reunir grandes nomes do gênero. As informações são do Alô Alô Bahia.

O Circuito Osmar (Campo Grande) vai ser o palco da "Rota do Samba". Já estão confirmadas as presenças de Nelson Rufino, Batifun (com participação de Fernando Rufino), Mariene de Castro, Márcio Victor, Malê, Ganhadeiras de Itapuã, Roberto Mendes, Edil Pacheco, Taian Riachão, Gal do Beco, Juliana Ribeiro e Ju Moraes.

Após o espetáculo, um arrastão comandado por Xanddy Harmonia vai levar os foliões pelas ruas do Centro Histórico.