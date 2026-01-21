PEGUE A VISÃO

Atenção, foliões: Furdunço e Fuzuê trocam de dia no pré-Carnaval de Salvador; entenda

Os desfiles acontecem no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra)

Monique Lobo

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:27

BaianaSystem é uma das atrações mais aguardadas do Furdunço Crédito: Paula Froes /CORREIO

As principais festas do pré-Carnaval de Salvador vão inverter as suas datas. O Furdunço, que acontecia tradicionalmente no domingo que antecede a folia momesca, passou para o sábado (7). Já o Fuzuê, que era no sábado, este ano vai ser no domingo (8).

A informação já tinha sido revelada pelo prefeito Bruno Reis, durante o Carnaval passado e passa a valer já este ano. Os desfiles dos dois eventos acontecem no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra).

Lançado em 2014, o Furdunço reúne minitrios, pranchões e outras formações que valorizam as pipocas. Já o Fuzuê dá destaque aos grupos culturais e músicos no chão, que celebram o legado dos antigos Carnavais.