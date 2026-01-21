Acesse sua conta
Atenção, foliões: Furdunço e Fuzuê trocam de dia no pré-Carnaval de Salvador; entenda

Os desfiles acontecem no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:27

BaianaSystem no Furdunço 2024
BaianaSystem é uma das atrações mais aguardadas do Furdunço Crédito: Paula Froes /CORREIO

As principais festas do pré-Carnaval de Salvador vão inverter as suas datas. O Furdunço, que acontecia tradicionalmente no domingo que antecede a folia momesca, passou para o sábado (7). Já o Fuzuê, que era no sábado, este ano vai ser no domingo (8).

A informação já tinha sido revelada pelo prefeito Bruno Reis, durante o Carnaval passado e passa a valer já este ano. Os desfiles dos dois eventos acontecem no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra).

Relembre registros do Fuzuê e do Furdunço de ano passado

Fuzuê agitou foliões no circuito Orlando Tapajós por Gilberto Barbosa/CORREIO
Fuzuê tomou conta do circuito Tapajós por Gilberto Barbosa/CORREIO
Foliões curtem o Furdunço durante o pré-Carnaval por Marina Silva/CORREIO
Joana Pereira curtiu o Furdunço aos 83 anos por Marina Silva/CORREIO
Clebson Dias também curtiu o Furdunço no ano passado por Marina Silva/CORREIO
Barra lotada durante o Furdunço  por Marina Silva/CORREIO
1 de 6
Fuzuê agitou foliões no circuito Orlando Tapajós por Gilberto Barbosa/CORREIO

Lançado em 2014, o Furdunço reúne minitrios, pranchões e outras formações que valorizam as pipocas. Já o Fuzuê dá destaque aos grupos culturais e músicos no chão, que celebram o legado dos antigos Carnavais.

As atrações ainda não foram confirmadas, mas informações preliminares apontam que o Navio Pirata, trio elétrico da banda BaianaSystem, vai desfilar no sábado.

Tags:

Salvador Fuzuê Furdunço Pré-carnaval Datas

