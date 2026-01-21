Atenção, foliões: Furdunço e Fuzuê trocam de dia no pré-Carnaval de Salvador; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 18:27
As principais festas do pré-Carnaval de Salvador vão inverter as suas datas. O Furdunço, que acontecia tradicionalmente no domingo que antecede a folia momesca, passou para o sábado (7). Já o Fuzuê, que era no sábado, este ano vai ser no domingo (8).
A informação já tinha sido revelada pelo prefeito Bruno Reis, durante o Carnaval passado e passa a valer já este ano. Os desfiles dos dois eventos acontecem no Circuito Orlando Tapajós (Ondina/Barra).
Relembre registros do Fuzuê e do Furdunço de ano passado
Lançado em 2014, o Furdunço reúne minitrios, pranchões e outras formações que valorizam as pipocas. Já o Fuzuê dá destaque aos grupos culturais e músicos no chão, que celebram o legado dos antigos Carnavais.
As atrações ainda não foram confirmadas, mas informações preliminares apontam que o Navio Pirata, trio elétrico da banda BaianaSystem, vai desfilar no sábado.