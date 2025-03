CARNAVAL

Bruno Reis revela que vai inverter dias do Fuzuê e Furdunço no Carnaval 2026

As mudanças acontecem após avaliação da festa



Maysa Polcri

Wladmir Pinheiro

Publicado em 5 de março de 2025 às 12:27

Banda será a última atração da festa no domingo (23) Crédito: Divulgação/Jardel Souza

O prefeito Bruno Reis revelou que vai inverter os dias de Fuzuê e Furdunço no Carnaval 2026. Assim, o Furdunço, que tem como destaque a apresentação de encerramento do grupo BaianaSystem, será realizado no sábado, e não no domingo, como aconteceu nos últimos 10 anos.>

Em 2025, se apresentaram 60 atrações no circuito Orlando Tapajós (de Ondina em direção à Barra) - um aumento de 15% em relação ao ano passado, quando foram 52.>

Em entrevista à TV Bahia, Bruno revelou que o Fuzuê, por sua vez, será realizado no domingo. >

O Furdunço nasceu em 2014 e trouxe, desde o primeiro ano, a ideia do pré-Carnaval como era a folia antigamente: trios de pequeno porte, sem cordas e longe do luxo dos camarotes. >

Navio Pirata deve ir para o sábado

A apresentação do BaianaSystem, que costuma ser mais aguardada do Furdunço, é a última da festa e costuma arrastar uma maré de gente. >

"O primeiro ano do Furdunço vem de um discurso que tinha a ver com a redução dos tamanhos dos trios e o que foi aquele Carnaval que era mais coletivo. O Furdunço tem um quê de Mudança do Garcia e de outras coisas que construíram o Carnaval", diz Beto Barreto, guitarrista da banda, em entrevista ao CORREIO. >

Também foi através dele que a banda começou o diálogo com os empresários que fazem a festa e com o poder público. >

"O Furdunço é, há alguns anos, um dos pontos mais importantes do nosso Carnaval. A construção do Navio Pirata está diretamente ligada ao Furdunço. Foi onde o público começou a nos entender, e aquilo passou a ter um crescimento tanto de público, como do que ele representa para o Carnaval", analisou Beto Barreto.>