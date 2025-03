CONECTADOS NA FOLIA

Volume do acesso a internet no Carnaval de Salvador foi equivalente a assistir vídeos no YouTube por 58 anos ininterruptos

Levantamento da Tim aponta também que o domingo (2) foi o dia com maior tráfego de internet

Monique Lobo

Publicado em 6 de março de 2025 às 16:50

Domingo (2) foi o dia com o maior volume de acessos a internet no Carnaval de Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

O tráfego de internet durante o Carnaval de Salvador, nos principais circuitos da festa - Campo Grande-Centro, Barra-Ondina Pelourinho -, alcançou a marca de 178,64 terabytes só em uma operadora de telefonia e internet. O volume é o equivalente a 510,4 mil horas de vídeos no YouTube assistidos de forma ininterrupta ou a 89,3 milhões de fotos transmitidas nas redes sociais. >

O levantamento da Tim aponta ainda que 47,94% desse tráfego foi por meio da tecnologia 5G. Só no Circuito Dodô (Barra-Ondina), a circulação chegou a 117,27 terabytes, o que representa 335,06 mil horas assistindo a vídeos no YouTube sem interrupção.>

O dia com mais acessos a internet foi o domingo (2), quando 32.297 usuários ficaram conectados simultaneamente, às 20h, durante a passagem dos trios elétricos. O valor é um recorde para a operadora no período. Além disso, o volume total de tráfego de dados na internet móvel registrou um aumento de 6,1 pontos percentuais em comparação com o Carnaval do ano passado.>

"Nos últimos anos, a TIM tem acumulado experiência em grandes eventos, como festivais de músicas e Carnavais das principais cidades do Brasil. Com esses investimentos, buscamos proporcionar aos foliões e moradores de Salvador uma experiência sem interrupções, de alta velocidade, tanto para navegar quanto para transmitir conteúdos em tempo real durante o Carnaval", afirma Bruno Talento, Diretor da TIM Nordeste.>