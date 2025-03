CARNVAL

Navio pirata em SP: BaianaSystem arrasta multidão em desfile de pós-carnaval

Na capital paulista, subiram ao trio Pitty, Melly, Sued Nunes, BNegão, Vandal e Curumin, além do poeta Luiz Carlos Bahia

Millena Marques

Publicado em 8 de março de 2025 às 19:14

BaianaSystem arrasta multidão em São Paulo Crédito: Reprodução

Fenômeno no Carnaval de Salvador, a banda BaianaSystem arrastou uma multidão no Parque Ibirapuera, em São Paulo, na tarde deste sábado (8). Com o tema “Balacobaco – O Mundo Dá Voltas”, o grupo comandou o Bloco Navio Pirata. >

Russo Passapusso, vocalista do Baiana System, iniciou o desfile às 15h. Na capital paulista, subiram ao trio Pitty, Melly, Sued Nunes, BNegão, Vandal e Curumin, além do poeta Luiz Carlos Bahia, fazendo a tradicional abertura do cortejo.>

No Carnaval 2025, a banda arrastou multidão em dois dias de pipoca no circuito Osmar (Campo Grande), com participações de Anitta, Alice Carvalho, Melly, Sued Nunes e Vandal.>