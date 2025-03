'SOB AVALIAÇÃO'

'Vamos combinar', diz Bruno Reis sobre dia exclusivo para BaianaSystem no pré-Carnaval

Prefeito de Salvador disse que possibilidade é estudada pela gestão

A possibilidade da banda BaianaSystem ter um dia exclusivo durante o pré-Carnaval de Salvador está sendo avaliada pela prefeitura de Salvador. A informação foi confirmada pelo prefeito Bruno Reis, durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (5). O tamanho do público do grupo é, inclusive, uma das razões para a mudança de dia do Furdunço, que passará a ser realizado no sábado , a partir do ano que vem. >

Antes da apresentação no Furdunço deste ano, a banda conversou com o CORREIO sobre a proporção que o pré-Carnaval tomou. "Sempre fomos colocados como quem encerraria o desfile porque as outras atrações tinham trios menores. O Navio Pirata está no limite do tamanho para se caracterizar dentro do Furdunço. Também virou uma tradição que o Baiana encerre esse cortejo, só que o Furdunço ganhou mais atrações e a gente foi ficando para cada vez mais tarde", disse o guitarrista Beto Barreto.>