SALVADOR

Metrô registra recorde de passageiros durante o Carnaval 2025

Número representa um aumento de 3% em relação ao ano passado

O equipamento ficou aberto de forma initerrupta entre as 5h da última quinta-feira (27) e as 23h59 da quarta-feira de Cinzas (5). Durante a madrugada, apenas a Estação da Lapa funcionou para o embarque de passageiros. As outras estações, com exceção da Estação CAB, ficaram abertas para o desembarque >