Sophie Charlotte e Xamã tentaram burlar regra na festa de Bruna Marquezine e foram vaiados

Evento aconteceu na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro

Giuliana Mancini

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 18:47

Sophie Charlotte e Xamã Crédito: Reprodução/Instagram

Sophie Charlotte e Xamã chamaram a atenção na festa de 30 anos de Bruna Marquezine - mas de uma forma negativa. Os dois tentaram burlar uma regra na entrada da celebração, realizada na última sexta-feira (15), na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro, mas acabaram barrados. E, para piorar, foram vaiados por fãs presentes no local.

O evento tinha algumas determinações. Uma delas, a respeito do ingresso na festa: era preciso se credenciar e entrar em uma van da própria organização para chegar ao distrito naval. Isso ocorre pois o acesso era feito pelas dependências da área militar, localizada na Zona Portuária da cidade. Os transportes seguiram por uma ponte que só pode ser utilizada por veículos e pessoas autorizadas - no caso, as vans.

Mas Sophie e Xamã tentaram entrar usando o próprio carro. Acabaram barrados pelos militares do local e precisaram retornar e entrar na celebração da mesma forma que todos os outros convidados.

Para completar, um vídeo que circula nas redes sociais mostra o casal sendo vaiado ao chegar ao ponto de embarque para o evento. A reação negativa do público aconteceu após os dois não pararem para falar com fãs e profissionais da imprensa que estavam no local. Eles seguiram diretamente para a van que transportava os convidados até a festa.