Morango do amor vira sabor de chope: 'Aproveitar para surfar a onda'

Giuliana Mancini
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 17:29
O morango do amor virou uma verdadeira febre nas redes sociais e fez a alegria das confeitarias de Salvador e do Brasil. Mas o doce, uma releitura da maçã do amor, pode fazer um empreendimento de outro ramo faturar: uma cervejaria. A empresa Ferigollo, do Rio Grande do Sul, se inspirou na sobremesa viral para desenvolver seu mais novo sabor: o 'chope morango do amor'.
A bebida está em fase final de testes e será lançada na Exposição Internacional de Animais (Expointer), em Esteio (RS), entre 30 de agosto e 7 de setembro. Ao portal F5, Cleverton Ferigollo, dono da Vinícola Ferigollo e da Topa Beer Cervejaria, disse que estava em busca de uma novidade para apresentar no evento e, por isso, apostou na maior febre do momento.
Morango do Amor
"Quis aproveitar para surfar nessa onda. Essa é a hora", afirmou. Ele distribuiu amostras da primeira versão do chope em uma pequena feira em sua cidade, Frederico Westphalen, e garantiu que o feedback estava sendo positivo. Segundo Cleverton, seu grande medo era que as pessoas achassem que a bebida ficou muito doce, o que não aconteceu.
"A aceitação está sendo ótima, o chope tem 'drinkability', não é enjoativo. As pessoas bebem mais de um copo", assegurou, ao F5. Ele também explicou que a bebida é no estilo fruit beer, caracterizada por ter menos lúpulo e mais malte na composição.
Ainda de acordo com Cleverton, os morangos incluídos no chope durante a maturação são adquiridos em agroindústrias registradas no Programa Estadual da Agricultura Familiar, do Rio Grande do Sul. As frutas são a base do dulçor da bebida. "É o que predomina, por isso ficou tão bom".
Cleverton também falou que não tinha marca alguma relacionada ao produto no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e já deu entrada no registro. "Sou uma cervejaria pequena, mas se alguma empresa quiser vender em todo o Brasil, estou aberto a negociação".
