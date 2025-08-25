QUE SITUAÇÃO...

Vestido de Raquel Brito arrebenta ao vivo em saída da delegacia; VÍDEO

Irmã do ex-BBB Davi Brito é alvo de inquérito por divulgar 'jogo do Tigrinho'

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 14:53

Raquel Brito Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Raquel Brito passou por uma situação constrangedora na tarde desta segunda-feira (25). A irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, é investigada por suposta ligação com jogos de azar, publicidade enganosa e lavagem de dinheiro, e esteve na sede da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) para prestar depoimento. Quando a ex-participante do reality show "A Fazenda" deixava o local, seu vestido arrebentou.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma parte de desprende da roupa de Raquel e cai. O vídeo rapidamente viralizou, arrancando reações de internautas. "O vei, pior que com certeza alguém pisou kkkkkkkkk", disse uma pessoa. "Ela vai acabar ficando famosa", falou outra. "Não arrebentou, o repórter pisou no vestido e rasgou. Que perigo, poderia ter acontecido coisa pior e ela ter ficado nua ao vivo", apontou uma terceira.

O inquérito do qual Raquel virou suspeita é resultado de um pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que abriu procedimento para que a influenciadora fosse investigada por divulgar plataformas de jogos, conhecidas como ‘jogo do tigrinho’, que oferecem altos ganhos financeiros aos usuários nas suas redes sociais - mas, no caso dela, eram anunciados com outro nome.

A investigação identificou ainda que a publicidade era voltada especialmente para a população mais carente, estimulando apostas de forma reiterada. Segundo o MP, o depoimento que Raquel prestou nesta segunda-feira (25) tem como objetivo esclarecer como funcionava a parceria da criadora de conteúdo com os responsáveis pelos jogos, qual era o destino dos valores arrecadados, se os jogadores realmente recebiam prêmios e se havia declaração oficial dos recursos

Com mais de 351 mil seguidores no Instagram, Raquel Brito é conhecida por compartilhar sua rotina e promover marcas através de publicidade nas redes sociais. Ela ganhou notoriedade na internet após seu irmão, Davi Brito, vencer o BBB 24. No fim de 2024, participou de A Fazenda 16, mas foi desclassificada após passar mal durante uma prova.

