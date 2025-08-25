Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vestido de Raquel Brito arrebenta ao vivo em saída da delegacia; VÍDEO

Irmã do ex-BBB Davi Brito é alvo de inquérito por divulgar 'jogo do Tigrinho'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 14:53

Raquel Brito
Raquel Brito Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora Raquel Brito passou por uma situação constrangedora na tarde desta segunda-feira (25). A irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, é investigada por suposta ligação com jogos de azar, publicidade enganosa e lavagem de dinheiro, e esteve na sede da Delegacia de Defesa do Consumidor (Decon) para prestar depoimento. Quando a ex-participante do reality show "A Fazenda" deixava o local, seu vestido arrebentou.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que uma parte de desprende da roupa de Raquel e cai. O vídeo rapidamente viralizou, arrancando reações de internautas. "O vei, pior que com certeza alguém pisou kkkkkkkkk", disse uma pessoa. "Ela vai acabar ficando famosa", falou outra. "Não arrebentou, o repórter pisou no vestido e rasgou. Que perigo, poderia ter acontecido coisa pior e ela ter ficado nua ao vivo", apontou uma terceira.

Raquel Brito

Raquel Brito mostra resultado do procedimento por Reprodução / Redes Sociais
Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito em seus stories por Reprodução / Redes Sociais
Raquel Brito e Elisangela Brito por Redes sociais
Raquel Brito comenta sobre coceira íntima por Redes sociais
Raquel Brito por Reprodução/Instagram
Raquel Brito por Reprodução
Elisângela Brito e Raquel Brito por Redes sociais / A Fazenda
Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito por A Fazenda 16
Raquel Brito por Record
Raquel Brito por Reprodução
Davi Brito e Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito chora por Record
Raquel Brito por Reprodução
Raquel Brito, irmã de Davi Brito por Redes sociais
Raquel Brito por Reprodução/Redes Sociais
Davi Brito e Raquel Brito por Redes sociais
1 de 18
Raquel Brito mostra resultado do procedimento por Reprodução / Redes Sociais

O inquérito do qual Raquel virou suspeita é resultado de um pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA), que abriu procedimento para que a influenciadora fosse investigada por divulgar plataformas de jogos, conhecidas como ‘jogo do tigrinho’, que oferecem altos ganhos financeiros aos usuários nas suas redes sociais - mas, no caso dela, eram anunciados com outro nome.

A investigação identificou ainda que a publicidade era voltada especialmente para a população mais carente, estimulando apostas de forma reiterada. Segundo o MP, o depoimento que Raquel prestou nesta segunda-feira (25) tem como objetivo esclarecer como funcionava a parceria da criadora de conteúdo com os responsáveis pelos jogos, qual era o destino dos valores arrecadados, se os jogadores realmente recebiam prêmios e se havia declaração oficial dos recursos

Com mais de 351 mil seguidores no Instagram, Raquel Brito é conhecida por compartilhar sua rotina e promover marcas através de publicidade nas redes sociais. Ela ganhou notoriedade na internet após seu irmão, Davi Brito, vencer o BBB 24. No fim de 2024, participou de A Fazenda 16, mas foi desclassificada após passar mal durante uma prova.

Leia mais

Imagem - VÍDEO: Repórter da Record Bahia entra em trabalho de parto ao vivo

VÍDEO: Repórter da Record Bahia entra em trabalho de parto ao vivo

Imagem - Veja 10 famosos que perderam muito peso - e quais os 'segredos' dos emagrecimentos

Veja 10 famosos que perderam muito peso - e quais os 'segredos' dos emagrecimentos

Imagem - Coma e superação: Ex-vocalista do LS Jack está de volta com novo single e turnê

Coma e superação: Ex-vocalista do LS Jack está de volta com novo single e turnê

LEIA TAMBÉM

Saiba a hora certa de castrar seu pet!

Conheça as riquezas da culinária afro-brasileira que marca cultura da Bahia

6 fatores que você precisa analisar antes de comprar um imóvel

Mais recentes

Imagem - Bairro onde andar de carro é proibido faz sucesso; conheça

Bairro onde andar de carro é proibido faz sucesso; conheça
Imagem - VÍDEO: Repórter da Record Bahia entra em trabalho de parto ao vivo

VÍDEO: Repórter da Record Bahia entra em trabalho de parto ao vivo
Imagem - Conheça os fatores de risco do Alzheimer e como você pode evitá-los

Conheça os fatores de risco do Alzheimer e como você pode evitá-los

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua