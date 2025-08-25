MUDANÇA

Veja 10 famosos que perderam muito peso - e quais os 'segredos' dos emagrecimentos

Jojo Todynho, Francisco Gil e Maiara estão entre as celebridades que passaram por transformações recentes

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 13:00

Jojo Todynho, Francisco Gil e Maiara Crédito: Reprodução/Instagram

Vários famosos estão chamando a atenção dos fãs após perderem uma quantidade significativa de peso. Seja de uma forma mais drástica ou mesmo gradual, diversas celebridades estão surpreendendo com ao aparecerem com muitos quilos a menos. Como, por exemplo, Jojo Todynho, que já reduziu 80kg.

O CORREIO reuniu 10 artistas que passaram por um grande emagrecimento nos últimos tempos, e quais os 'segredos' de cada um deles. Veja na galeria abaixo.