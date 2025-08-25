Acesse sua conta
Veja 10 famosos que perderam muito peso - e quais os 'segredos' dos emagrecimentos

Jojo Todynho, Francisco Gil e Maiara estão entre as celebridades que passaram por transformações recentes

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 13:00

Jojo Todynho, Francisco Gil e Maiara
Jojo Todynho, Francisco Gil e Maiara Crédito: Reprodução/Instagram

Vários famosos estão chamando a atenção dos fãs após perderem uma quantidade significativa de peso. Seja de uma forma mais drástica ou mesmo gradual, diversas celebridades estão surpreendendo com ao aparecerem com muitos quilos a menos. Como, por exemplo, Jojo Todynho, que já reduziu 80kg.

O CORREIO reuniu 10 artistas que passaram por um grande emagrecimento nos últimos tempos, e quais os 'segredos' de cada um deles. Veja na galeria abaixo.

Famosos que perderam muito peso

Jojo Todynho perdeu mais de 80kg por Reprodução
A cantora passou por cirurgia bariátrica, além de outros procedimentos para remover o excesso de pele resultante da perda de peso, como abdominoplastia e lipoaspiração. Também passou a adotar hábitos saudáveis e exercícios por Reprodução
Francisco Gil perdeu 35kg por Globo / Redes sociais
Músico mudou radicalmente o estilo de vida após o diagnóstico de câncer da mãe, Preta Gil; ele com terapeuta, nutricionistas e médicos por Reprodução
Gominho perdeu 61kg por Reprodução/Instagram
Apresentador disse que emagrecimento veio com a ajuda de remédios, além de alimentação regulada e prática de exercícios físicos por Reprodução/Instagram
Maiara perdeu mais de 30kg por Reprodução
A cantora, que já tinha passado por uma bariátrica, disse que fez lipoaspiração e "operação de guerra para emagrecer", com regulação de hormônios, alimentação balanceada e exercícios por Reprodução
Tico Santa Cruz perdeu 20kg por Reprodução/Facebook e Reprodução/Instagram @viniciusvictor33 e @leandrosousafotografias
O cantor passou a adotar uma alimentação saudável e praticar esportes, além de treino na academia por Reprodução/Instagram
Aila Menezes perdeu 51kg por Reprodução
A cantora se submeteu há um ano a uma cirurgia bariátrica por Reprodução
Lizzo perdeu 27kg por Reprodução/Instagram
A cantora negou o uso de remédios, e disse que a perda de peso veio com alimentação balanceada e treinos por Reprodução/Instagram
Ferrugem perdeu 35kg por Reprodução/Instagram
O cantor foi mais um a perder peso após reeducação alimentar e prática regular de exercícios físicos por Reprodução
Fabiano Menotti perdeu 52kg por Reprodução
O cantor apostou na combinação de canetas emagrecedoras, alimentação saudável e equilibrada e rotina de exercícios físicos por Reprodução
Viih Tube perdeu 15kg por Reprodução/Instagram
Ex-BBB adotou rotina saudável e também passou por cirurgias como lipo nas costas e braços e abdominoplastia por Reprodução/Instagram
1 de 20
Jojo Todynho perdeu mais de 80kg por Reprodução

