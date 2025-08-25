Acesse sua conta
Tico Santa Cruz perde 20kg e revela segredo: 'Faz toda a diferença'

Cantor mudou hábitos alimentares e agora treina para disputar prova de triatlo

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:44

Tico Santa Cruz Crédito: Reprodução/Instagram @leandrosousafotografias

Tico Santa Cruz tem impressionado os fãs por sua rotina fitness, que culminou na perda de 20kg em dois anos. O líder do Detonautas passou a adotar hábitos mais saudáveis, incluindo alimentação balanceada, treinos na academia e prática de esportes. Segundo ele, a decisão de mudar de vida veio por motivos profissionais, quando o excesso de peso começou a prejudicá-lo no palco.

"Sempre tive o esporte na minha vida. Fiz Educação Física na faculdade, mas, em 2018, tive uma hérnia de disco. Fiquei um tempo parado, depois comecei a fazer natação e fiquei bem, me recuperei. O meu problema começou mais grave, na verdade, depois da pandemia. Peguei Covid que me fez perder a força. Não tinha disposição para conseguir fazer os meus exercícios. Com isso, comecei a ganhar muito peso, que subiu para 98 kg", contou, em entrevista ao gshow.

"Foi uma fase muito complicada. Até o final de 2023, início de 2024, foi uma fase muito ruim. Fiquei muito acima do meu peso, respirando mal, não conseguindo me locomover direito no palco, minha mobilidade ficou ruim e aí, num dado momento, resolvi começar a tentar voltar novamente, a fazer exercício", completou.

Algumas mudanças vieram na alimentação. Tico cortou o açúcar, o álcool e passou a incluir alimentos saudáveis como verduras, legumes e frutas. "Ao ajustar a minha alimentação, comecei a me sentir bem e obviamente notei no meu corpo as melhoras. Comecei a ter mais energia e conseguir fazer os exercícios. E aí vira um ciclo positivo. Não estou falando de resultados estéticos, isso aí é uma consequência. A maior evolução é o resultado mental. Dá uma clareza e uma disposição maior que muda tudo".

Além disso, ele passou a seguir uma rotina de atleta. Inclusive, se prepara para disputar, no dia 20 de novembro, uma prova de triatlo. Para isso, o cantor conta com ajuda de uma equipe multidisciplinar. Três vezes por semana - quando a agenda profissional permite -, Tico nada cerca de 1h no mar da praia de Copacabana com Bernardo Tillmann, head coach especializado em triatlo. Ele é o mesmo que treina o ator Humberto Carrão, que dá vida ao triatleta Afonso Roitman de Vale Tudo.

Depois, o artista corre 6 km e pratica bike indoor. Tudo supervisionado também por uma nutricionista e um cardiologista especializado em esportes. O músico destacou a importância da terapia que, segundo ele, melhorou seu emocional e diminuiu sua ansiedade.

"No momento em que conseguir controlar melhor a minha ansiedade, comecei a comer menos e isso me incentivou a fazer os exercícios. Retornei bem devagarinho e acho que faz toda a diferença porque, do contrário, surge a frustração e com ela a ansiedade que me fazia descontar na comida. Minha perda de peso foi gradual. Foram 20kg perdidos em dois anos. Hoje eu peso 78kg".

