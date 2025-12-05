RECÔNCAVO BAIANO

Cidade baiana proíbe bebidas alcoólicas e som automotivo durante Festa da Padroeira

Penalidades poderão ser aplicadas para quem descumprir as determinações

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 23:47

Festa da padroeira de Castro Alves será celebrada nesta segunda-feira (8) Crédito: Leandro Alves/Bahia10.Com.Br

Na próxima segunda-feira (8), será celebrada a Festa da Padroeira do município de Castro Alves, no Recôncavo Baiano, em homenagem a Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Para as festividades da data, a prefeitura publicou uma norma que estabelece novas regras para garantir a segurança e a organização durante a celebração. Uma das medidas expressas no documento é a proibição da comercialização e do consumo de bebidas alcoólicas, bem como a circulação e a utilização de som automotivo, paredões e similares nas proximidades do local do evento religioso. O decreto foi público no Diário Oficial do Município nesta quarta-feira (3).



O argumento da gestão é que a medida será adotada como forma de "preservar o caráter religioso da festividade, além de evitar excessos, aglomerações desordenadas e possíveis conflitos durante a programação".

Castro Alves proíbe bebidas alcoólicas e som automotivo em festa da padroeira 1 de 5

De acordo com o texto, será proibida a venda e o consumo de bebidas alcoólicas no entorno da área onde acontecerá a missa e o show do grupo Cantores de Deus, durante todo o período compreendido entre o início da cerimônia religiosa e o encerramento da apresentação musical.

A proibição vale para toda e qualquer área situada dentro de um raio de 50 metros do local da festa, abrangendo comerciantes fixos, ambulantes e o público em geral.

Segundo o documento, penalidades poderão ser aplicadas a quem descumprir as determinações, como apreensão das mercadorias, além de outras sanções cabíveis conforme a legislação municipal.