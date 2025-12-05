Áries, Leão, Escorpião e Aquário recebem respostas claras do universo hoje (5 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 05:00
O dia 5 de dezembro traz sinais claros e diretos para quatro signos. É o tipo de dia em que tudo parece fazer mais sentido: mensagens chegam com precisão, percepções se fortalecem e o caminho à frente fica mais nítido. Quem estava confuso encontra respostas — e quem precisava de um empurrão descobre exatamente qual é o próximo movimento.
Áries: Uma verdade que você vinha evitando aparece com força e clareza. O dia traz um sinal impossível de ignorar, que te mostra exatamente o que precisa ser encarado. Você termina com foco e direção.
Dica cósmica: Siga a primeira verdade que surgir, ela é a mais nítida.
Leão: Uma sensação antiga se confirma de forma direta. Uma experiência ou conversa valida o que você já intuía, trazendo segurança e firmeza para as suas decisões.
Dica cósmica: Observe o sinal que se repete, ele aponta o caminho.
Escorpião: Um insight certeiro revela algo que estava perto demais para ser visto. A confirmação chega de forma simples e precisa, dissolvendo qualquer dúvida.
Dica cósmica: Confie no óbvio, ele está dizendo tudo o que você precisa.
Aquário: Um sinal discreto, mas certeiro, guia sua percepção para a escolha correta. A clareza chega de forma suave e confiável, realinhando suas prioridades.
Dica cósmica: Siga o que te traz paz imediata; esse é o verdadeiro sinal.
