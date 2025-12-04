ASTROLOGIA

A Superlua Cheia em Gêmeos chega hoje (4 de dezembro) e revela verdades inesperadas para todos os signos

A última superlua do ano expõe verdades, fecha ciclos e acelera transformações antes de 2026

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 11:00

Lua e os signos Crédito: FreePik

Nesta quinta-feira, 4 de dezembro, às 20h13, a última Superlua Cheia do ano ilumina o céu em Gêmeos e desperta uma combinação intensa de clareza, inquietação e coragem emocional. É uma superlua que mexe com pensamentos, conversas, memórias e decisões, abrindo espaço para enxergar verdades que estavam dispersas ou abafadas. Ela marca um encerramento simbólico de 2025: um chamado para revisar histórias antigas, fechar capítulos e seguir para 2026 com mais consciência, força e direção. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: Hoje você inicia um ciclo de aprendizado poderoso. A Superlua ativa sua curiosidade, amplia percepções e desperta vontade de reorganizar metas. Você entende melhor onde precisa evoluir e qual caminho vale a pena aprofundar.

Dica cósmica: Uma conversa ou insight inesperado abre portas para algo grande.

Touro: A Superlua evidencia relações e trocas que já não te alimentam emocionalmente. Você enxerga com clareza quem fortalece sua energia e quem drena sua paz. Ótimo momento para rever limites e ajustar expectativas.

Dica cósmica: Soltar o que pesa abre espaço para relações genuínas.

Gêmeos: A Superlua acontece em seu signo e traz um chamado direto para mudança, foco e renovação. Você recebe um impulso para reorganizar sua rotina, ajustar caminhos e se posicionar com mais firmeza. É um momento de força e lucidez.

Dica cósmica: O que você inicia agora ganha velocidade nas próximas semanas.

Câncer: A Superlua reacende memórias, verdades internas e percepções profundas sobre seus vínculos. Você entende melhor o que precisa curar, soltar ou preservar. O dia pede introspecção e maturidade emocional.

Dica cósmica: O passado pode ensinar, mas não deve te prender.

Leão: A Superlua ativa ideias, projetos e planos que estavam adormecidos. Você consegue enxergar possíveis soluções, ajustar rotas e fortalecer sua base emocional. É um ótimo dia para estruturar o que deseja construir em 2026.

Dica cósmica: Organizar sua mente hoje adianta meio caminho do futuro.

Virgem: Você se aproxima de pessoas queridas e fortalece laços importantes. A Superlua desperta nostalgia, conversas significativas e até reencontros. Criatividade e sensibilidade ficam mais evidentes.

Dica cósmica: O afeto que você oferece retorna multiplicado.

Libra: O dia favorece projetos, expressão pessoal e finalização de processos importantes. A Superlua aumenta sua confiança e clareza, ajudando você a concluir tarefas com precisão e brilho.

Dica cósmica: Um detalhe que você ajustar hoje fará enorme diferença depois.

Escorpião: A Superlua traz cura emocional e desejo de expor sentimentos com mais verdade. Velhas feridas podem reaparecer, mas agora com capacidade de compreensão e liberação.

Dica cósmica: Vulnerabilidade é um superpoder, não um risco.

Sagitário: O dia fica emocionalmente intenso, mas também muito revelador. A Superlua destaca padrões, afetos e relações importantes. Você amadurece, entende limites e se conecta com seu lado mais sensível.

Dica cósmica: O que você sente hoje mostra exatamente o que precisa mudar.

Capricórnio: A Superlua mostra onde há desgaste, cansaço e necessidade de reorganização. Você percebe quais hábitos precisam ser ajustados e quais ideias podem ser aproveitadas. É um dia de consciência e estratégia.

Dica cósmica: Pausas inteligentes melhoram tudo ao seu redor.

Aquário: A Superlua facilita conexões, conversas e trocas. Você se sente mais aberto para estar com pessoas, ouvir, apoiar e colaborar. Há harmonia entre o que você sente e o que expressa.

Dica cósmica: Conversas leves podem render grandes oportunidades.

Peixes: A Superlua desperta sua visão interior e amplia intuições. Memórias fortes podem surgir, mas elas vêm acompanhadas de compreensão e coragem. O dia fortalece sua confiança e clareza emocional.