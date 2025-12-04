ASTROLOGIA

Superlua em Gêmeos nesta quinta-feira (4 de dezembro) testa 3 signos de um jeito que não poderá ser ignorado

Energia intensifica emoções, ativa conflitos internos e coloca esses signos diante de um grande teste emocional

Giuliana Mancini

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 05:00

Signos e a Superlua Crédito: Imagem gerada por IA

A Superlua Cheia em Gêmeos, que atinge seu pico hoje às 20h14 (horário de Brasília), vem para mexer profundamente com a nossa paciência, nossos impulsos e nossa forma de reagir. Ela ilumina tensões internas, traz assuntos mal resolvidos à tona e exige mais flexibilidade emocional. Três signos sentem esse impacto com força especial. Para eles, o dia pode trazer irritação, atrasos, pequenos conflitos e desgastes, mas também um momento decisivo para amadurecer posturas e rever padrões. Veja a previsão do site "Your Tango".



Touro

A Superlua acende uma inquietação que você não consegue disfarçar. Hoje, tarefas simples podem parecer irritantes e situações práticas exigem mais foco do que o normal. Você pode sentir vontade de fugir da rotina, o que aumenta a chance de cometer descuidos, especialmente com organização e decisões financeiras. É um dia para respirar fundo, revisar tudo com atenção e não agir no impulso. Pequenas frustrações podem se acumular, mas, se você mantiver o passo estável, conseguirá atravessar o dia com mais leveza do que imagina.

Dica cósmica: Antes de reagir, pare por três segundos; isso muda completamente o desfecho.

Gêmeos

A Superlua cai no seu signo e amplifica tudo: pensamentos, preocupações, irritações e até emoções que você tentou deixar para depois. Hoje pode haver estresse no trabalho, dificuldade de concentração ou uma sensação de estar lidando com "coisas demais ao mesmo tempo". É importante cuidar do corpo, descansar quando possível e não se sobrecarregar. Um assunto antigo pode reaparecer, pedindo resolução, mas não precisa ser tudo hoje. A energia é intensa, mas passageira; o importante é organizar o caos interno com calma.

Dica cósmica: Priorize o básico. O resto pode esperar até seu coração voltar ao eixo.

Sagitário

Com a Superlua iluminando suas relações, o dia testa sua paciência com pessoas próximas. Conversas podem soar atravessadas, respostas podem vir tortas e opiniões que normalmente não te afetariam podem incomodar mais do que deveriam. Você pode se sentir pressionado a se posicionar, mas hoje é melhor ouvir antes de reagir. A tensão emocional é passageira, mas o que você disser impulsivamente pode durar. O momento pede cuidado com julgamentos rápidos e espaço para respirar antes de responder.

Dica cósmica: Nem toda conversa precisa virar debate; escolha o silêncio estratégico.