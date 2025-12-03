3 signos recebem um golpe inesperado de sorte nesta quarta-feira (3 de dezembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 13:00
O dia nesta quarta-feira, 3 de dezembro, chega com uma energia firme, confiável e surpreendentemente leve. Aquilo que estava emperrado começa a fluir, decisões ficam mais claras e o ritmo da vida volta a acompanhar o que você realmente precisa. Para três signos, esse movimento é ainda mais evidente: situações se ajeitam, boas notícias surgem no momento exato e o apoio que faltava finalmente aparece. É aquele tipo de dia em que tudo parece se alinhar sem esforço e nada disso é por acaso. Veja a previsão do site "Your Tango".
Áries: Algo que parecia incerto se estabiliza e te devolve a confiança. Uma notícia chega no momento perfeito, mostrando que você estava no caminho correto o tempo todo. A sensação de controle volta, e com ela surge um otimismo que empurra você para frente. A sorte se manifesta no encaixe perfeito entre o que você fez e o que agora começa a dar resultado.
Dica cósmica: Continue no ritmo que fortalece sua determinação; você está avançando mais do que imagina.
Câncer: O dia traz uma estabilidade emocional que muda completamente sua perspectiva. Você enxerga tudo com mais calma, segurança e maturidade, e isso transforma suas escolhas. A partir desse ponto, você deixa de agir pelo medo e passa a agir pela clareza, e é exatamente isso que atrai circunstâncias mais favoráveis.
Dica cósmica: Sua serenidade abre portas que antes pareciam distantes.
Libra: Tudo ganha foco novamente. Questões embaralhadas começam a se organizar sem esforço, e suas decisões parecem mais intuitivas e certeiras. Hoje, algo no seu caminho se encaixa de forma suave, mostrando que você está sendo apoiado. Pequenas confirmações fortalecem sua fé em novos começos.
Dica cósmica: Confie no que está fluindo com naturalidade; é o que foi feito para você.
