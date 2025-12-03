ASTROLOGIA

3 signos entram oficialmente na melhor fase do ano a partir de hoje (3 de dezembro)

Até o fim de dezembro, tudo começa a fluir com força para esses signos

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 11:00

Signos Crédito: Imagem gerada por IA

A partir de agora e até o fim do mês, três signos vivem um período de avanços, brilho pessoal e oportunidades que finalmente se alinham. É uma fase de vitórias silenciosas, confiança renovada e acontecimentos que confirmam que você está no caminho certo. Veja a previsão do site "Your Tango".

Câncer: Dezembro chega como seu mês de sorte, com um glow-up evidente em todas as áreas. Você recebe mais atenção, mais carinho e mais oportunidades de conexão verdadeira. Relações melhoram, novas possibilidades surgem e você sente que está sendo visto de uma forma nova. A vida começa a te devolver tudo o que você sustentou com coragem.

Dica cósmica: Cultive apenas vínculos que elevam; o resto precisa ficar para trás.

Famosos do signo de Câncer 1 de 16

Sagitário: A energia do mês te coloca em expansão total. Sua confiança cresce, sua vitalidade aumenta e portas importantes começam a se abrir. Relacionamentos se fortalecem, você atrai pessoas interessantes e vive um dos melhores momentos do ano. Só cuide para não acelerar escolhas emocionais antes da hora; observe antes de mergulhar.

Dica cósmica: Aproveite o movimento, mas mantenha lucidez nas relações novas.

Famosos do signo de Sagitário 1 de 16

Peixes: Dezembro te empurra diretamente para o palco. Projetos criativos ganham destaque, ideias chamam atenção e sua carreira recebe visibilidade. Você atrai oportunidades, conexões profissionais e até reconhecimento público. É um mês intenso, fértil e cheio de resultados concretos.

Dica cósmica: Mostre seu talento sem medo; seu brilho agora abre caminhos.