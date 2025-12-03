A GRANDE NOITE DA MÚSICA

Prêmio Multishow 2025 aposta em diversidade e leva cerimônia completa para a TV Globo pela primeira vez

Edição celebra Gilberto Gil, amplia alcance na TV aberta e mira um retrato plural da música brasileira

Heider Sacramento

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 14:59

A premiação aposta em pluralidade sonora, encontros inéditos e homenagens Crédito: Reprodução

O Prêmio Multishow chega à 32ª edição tentando reorganizar sua importância no calendário cultural brasileiro. A transmissão completa pela TV Globo, inédita nesta temporada, é o movimento mais visível dessa tentativa de expansão. A premiação, marcada para 9 de dezembro, aposta em pluralidade sonora, encontros inéditos e homenagens que reafirmam o papel da música como ativo cultural do país.

A cerimônia, apresentada por Kenya Sade e Tadeu Schmidt, vai ao ar às 22h30, com exibição simultânea no Multishow e no Globoplay. A combinação de apresentadores, uma jornalista musical e um nome consolidado do entretenimento televisivo, sinaliza a busca por um discurso híbrido entre crítica e espetáculo.

“Estou muito feliz em estar com Tadeu em mais um ano dessa grande celebração da música brasileira, e com uma homenagem linda para o Gilberto Gil”, disse Kenya durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (3). Já Tadeu reforça a química da dupla. “Mais uma vez estamos juntos. É bom demais estar com a Kenya, já temos uma conexão”, conta.

Um prêmio que se revisita

A direção da Globo reposiciona o evento como vitrine ampliada da produção musical nacional. Joana Thimoteo, diretora de gênero de música e eventos, descreve o Prêmio Multishow como síntese de um país múltiplo. “O Prêmio Multishow é a celebração da nossa identidade sonora, em toda sua riqueza e pluralidade”, diz. Ela destaca o papel institucional da emissora: “O nosso papel, na Globo, é amplificar essa imensa riqueza cultural que conecta e une o país de ponta a ponta.”

Artista do Ano no Prêmio Multishow 2025 1 de 5

Gabriel Jacome, diretor de conteúdo da TV Globo, sublinha o alcance televisivo como marco da edição. “Pela primeira vez a cerimônia será transmitida integralmente pela TV Globo. É um movimento que amplia o alcance do prêmio e reforça esse papel como uma das principais janelas para muitos brasileiros.” Ele projeta uma noite de grande impacto. “A gente está com muita certeza de que esse será um ano inesquecível, com um Prêmio Multishow grandioso do tamanho que a música brasileira é.”

Tatiana Costa, diretora dos canais Globo, explica o funcionamento da Academia do prêmio. “A academia do Prêmio Multishow foi criada em 2019, é absolutamente independente e trabalha livremente seu pensamento sobre a potência da música.” Segundo ela, o voto do público permanece decisivo em cinco categorias. “A gente acredita que o público precisa participar dessa festa.”

As escolhas do palco

O roteiro musical aposta em encontros que reforçam a variedade de linguagens em circulação no país. Há do rap ao tecnobrega, do sertanejo à música gospel, passando por samba, forró e pop. A curadoria privilegia diálogos entre gerações e tradições distintas — um gesto que já se tornou marca do evento.

Apresentações do Prêmio Multishow 2025 1 de 3

Entre os números confirmados, Filipe Ret divide cena com Gaby Amarantos e Marina Sena; Roberta Miranda e Ana Castela costuram um retrato de diferentes fases do sertanejo; Maria Marçal e Thalles Roberto levam o gospel ao palco principal; Yan, Sorriso Maroto e Arlindinho representam o samba; e João Gomes, Mestrinho e Jota.Pê dedicam um número ao legado de Dominguinhos.

A Superbanda, comandada por Dunga, sustenta a narrativa sonora da noite e reforça uma estética de espetáculo contínuo.

Para Kenya, que respondeu ao CORREIO, a expectativa é de ritmo e surpresa. “Vai ser uma noite que vai nos surpreender em todos os momentos. A premiação está muito mais dinâmica, com números que vão impactar.” Ela aposta na descoberta de novos nomes. “São números de muita qualidade, de artistas muito conhecidos e outros que vão ficar ainda mais conhecidos do público.”

A homenagem a Gilberto Gil

O ponto de inflexão da noite deve ser o tributo a Gilberto Gil, eleito para receber o Prêmio Especial do Ano. A escolha coincide com o momento em que o artista revisita sua obra na turnê “Tempo Rei”, que reafirma o alcance geracional de seu repertório.

Álbum do Ano no Prêmio Multishow 2025 1 de 6

A cerimônia reunirá Gil, Caetano Veloso e Ney Matogrosso em um dos números mais aguardados. “Vai ter a homenagem ao Gil, que é um monstro sagrado da nossa música, com Ney Matogrosso e Caetano Veloso. Já está garantido como um momento icônico e inesquecível da nossa arte”, afirma Tadeu Schmidt.

O apresentador enfatiza a carga simbólica da premiação. “É um momento de consagração de um artista que trabalhou anos e anos. Quando ele recebe aquele troféu, é o reconhecimento de um esforço. Isso transmite muita emoção.” Ele também comenta a dinâmica de torcida que envolve parte do público. “Se tem uma coisa que eu estou acostumado é com pessoas discordando, com opiniões diferentes... tanto no BBB como no Prêmio Multishow, os fãs são torcedores dos seus grandes ídolos.”

Tapete vermelho e redes sociais

O pré-show começa às 20h45, com Marina Sena e Gominho, seguido do tapete vermelho às 21h45. Milton Cunha retorna como analista dos looks, ao lado de Dedé Teicher, Guilherme Guedes e Laura Vicente. Cinco categorias: DJ do Ano, Capa do Ano, Produção Musical do Ano, Clipe TVZ do Ano e Instrumentista do Ano, serão anunciadas ainda na chegada dos convidados.

Nas redes, a estratégia busca reforçar presença multiplataforma. Pedro Bonvivant será o host da TV Globo no Instagram e TikTok, recriando trends e produzindo conteúdos dos bastidores. O gshow concentra a votação popular, aberta até 5 de dezembro.

A disputa e o voto popular