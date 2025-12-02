Acesse sua conta
Carlinhos Brown e Simone lançam 'Primeiro amor primeiro' para embalar o Carnaval 2026

Carlinhos Brown prepara novo single em parceria com Simone, que chega às plataformas no dia 5 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:54

Carlinhos Brown e Simone lançam juntos “Primeiro Amor Primeiro”, hit que promete agitar o Carnaval 2026
Brown e Simone lançam “Primeiro Amor Primeiro” Crédito: Dodô Villar

Um dos ícones do Axé Music, Carlinhos Brown prepara o lançamento do single Primeiro Amor Primeiro para o próximo dia 5 de dezembro. A faixa inédita, que traz a participação da cantora Simone, promete ser um dos grandes sucessos do Carnaval 2026.

Com um ritmo dançante e uma mensagem cheia de leveza, a música celebra um amor especial, que pode surgir em qualquer momento da vida e ser o primeiro verdadeiro sentimento. Sobre a parceria, Brown revelou: “’Primeiro Amor Primeiro’ fala desse amor que me toca profundamente, que pode nascer em qualquer fase da vida. Convidei Simone para dividir essa canção comigo e ela fez isso de forma linda. Simone é uma das minhas primeiras inspirações, presente nos momentos mais românticos da vida, cantada em versos e prosas, em sambas de roda. Ela é uma ídola querida para mim e toda minha família.”

Capa de "Primeiro amor primeiro" Crédito: Divulgação

Simone relembrou o início da parceria: “No show que fiz para comemorar meus 50 anos de carreira em Salvador, convidei o Brown, que trouxe o Ilê e cantamos juntos algumas músicas. Em agosto de 2023, ele me mostrou essa canção no violão, e ela ficou na minha cabeça desde então. Em setembro, senti a urgência de gravarmos juntos, liguei para ele e ele topou na hora.”

Carlinhos Brown

Carlinhos Brown realiza tradicional padê antes do início do Arrastão por Marina Silva/CORREIO
Carlinhos Brown é apoioador do Instituto dos Cegos por divulgação
Carlinhos Brown por Divulgação
Carlinhos Brown por Divulgação
Carlinhos Brown por Marina Silva/Correio
Carlinhos Brown por Reprodução
Carlinhos Brown por Divulgação
Carlinhos Brown por divulgação
Carlinhos Brown está completando 45 anos de carreira por divulgação
Carlinhos Brown celebra 45 anos de carreira com uma intensa agenda de Carnaval por Divulgação
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown relança Sarau após dois anos de pausa por Dodô Villar
Carlinhos Brown por Divulgação
1 de 17
Carlinhos Brown realiza tradicional padê antes do início do Arrastão por Marina Silva/CORREIO

Carlinhos ainda comentou a escolha dos músicos para a produção: “Chamei Jaques Morelenbaum para os arranjos de corda, Thiago Pugas na coprodução, meu filho Miguel Freitas na bateria, Jaguar Andrade no solo de guitarra e um time de músicos incríveis para dar vida a essa música. ‘Primeiro Amor Primeiro’ é esse carnaval que vai além dos sete dias, que fica no coração de quem ama e celebra com gratidão o primeiro amor.”

A canção foi apresentada pela primeira vez ao público no Sarau du Brown, realizado em 23 de novembro no Candyall Guetho Square, espaço cultural do artista no bairro do Candeal, em Salvador, que recentemente passou por reforma para modernização.

