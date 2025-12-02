NOVA MÚSICA

Carlinhos Brown e Simone lançam 'Primeiro amor primeiro' para embalar o Carnaval 2026

Carlinhos Brown prepara novo single em parceria com Simone, que chega às plataformas no dia 5 de dezembro

Heider Sacramento

Publicado em 2 de dezembro de 2025

Brown e Simone lançam "Primeiro Amor Primeiro"

Um dos ícones do Axé Music, Carlinhos Brown prepara o lançamento do single Primeiro Amor Primeiro para o próximo dia 5 de dezembro. A faixa inédita, que traz a participação da cantora Simone, promete ser um dos grandes sucessos do Carnaval 2026.

Com um ritmo dançante e uma mensagem cheia de leveza, a música celebra um amor especial, que pode surgir em qualquer momento da vida e ser o primeiro verdadeiro sentimento. Sobre a parceria, Brown revelou: “’Primeiro Amor Primeiro’ fala desse amor que me toca profundamente, que pode nascer em qualquer fase da vida. Convidei Simone para dividir essa canção comigo e ela fez isso de forma linda. Simone é uma das minhas primeiras inspirações, presente nos momentos mais românticos da vida, cantada em versos e prosas, em sambas de roda. Ela é uma ídola querida para mim e toda minha família.”

Capa de "Primeiro amor primeiro"

Simone relembrou o início da parceria: “No show que fiz para comemorar meus 50 anos de carreira em Salvador, convidei o Brown, que trouxe o Ilê e cantamos juntos algumas músicas. Em agosto de 2023, ele me mostrou essa canção no violão, e ela ficou na minha cabeça desde então. Em setembro, senti a urgência de gravarmos juntos, liguei para ele e ele topou na hora.”

Carlinhos ainda comentou a escolha dos músicos para a produção: “Chamei Jaques Morelenbaum para os arranjos de corda, Thiago Pugas na coprodução, meu filho Miguel Freitas na bateria, Jaguar Andrade no solo de guitarra e um time de músicos incríveis para dar vida a essa música. ‘Primeiro Amor Primeiro’ é esse carnaval que vai além dos sete dias, que fica no coração de quem ama e celebra com gratidão o primeiro amor.”