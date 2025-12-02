Carlinhos Brown e Simone lançam 'Primeiro amor primeiro' para embalar o Carnaval 2026

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 12:54
Um dos ícones do Axé Music, Carlinhos Brown prepara o lançamento do single Primeiro Amor Primeiro para o próximo dia 5 de dezembro. A faixa inédita, que traz a participação da cantora Simone, promete ser um dos grandes sucessos do Carnaval 2026.
Com um ritmo dançante e uma mensagem cheia de leveza, a música celebra um amor especial, que pode surgir em qualquer momento da vida e ser o primeiro verdadeiro sentimento. Sobre a parceria, Brown revelou: “’Primeiro Amor Primeiro’ fala desse amor que me toca profundamente, que pode nascer em qualquer fase da vida. Convidei Simone para dividir essa canção comigo e ela fez isso de forma linda. Simone é uma das minhas primeiras inspirações, presente nos momentos mais românticos da vida, cantada em versos e prosas, em sambas de roda. Ela é uma ídola querida para mim e toda minha família.”
Simone relembrou o início da parceria: “No show que fiz para comemorar meus 50 anos de carreira em Salvador, convidei o Brown, que trouxe o Ilê e cantamos juntos algumas músicas. Em agosto de 2023, ele me mostrou essa canção no violão, e ela ficou na minha cabeça desde então. Em setembro, senti a urgência de gravarmos juntos, liguei para ele e ele topou na hora.”
Carlinhos ainda comentou a escolha dos músicos para a produção: “Chamei Jaques Morelenbaum para os arranjos de corda, Thiago Pugas na coprodução, meu filho Miguel Freitas na bateria, Jaguar Andrade no solo de guitarra e um time de músicos incríveis para dar vida a essa música. ‘Primeiro Amor Primeiro’ é esse carnaval que vai além dos sete dias, que fica no coração de quem ama e celebra com gratidão o primeiro amor.”
A canção foi apresentada pela primeira vez ao público no Sarau du Brown, realizado em 23 de novembro no Candyall Guetho Square, espaço cultural do artista no bairro do Candeal, em Salvador, que recentemente passou por reforma para modernização.