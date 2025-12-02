Acesse sua conta
Ex-jurada do ‘MasterChef’ revela infecção rara que a deixou sem fala e emociona seguidores

Chef detalha diagnóstico grave após acordar sem conseguir falar e passar 16 dias internada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 11:45

Anna Polyviou revela batalha contra infecção rara que a deixou sem fala e emociona fãs
Anna Polyviou revela batalha contra infecção rara que a deixou sem fala e emociona fãs Crédito: Reprodução

A confeiteira e ex-jurada do MasterChef Austrália, Anna Polyviou, de 46 anos, abriu o coração ao revelar uma infecção raríssima que quase mudou sua vida para sempre. Em um relato emocionante publicado no Instagram,onde soma mais de 224 mil seguidores, ela contou que, há um ano, acordou sem conseguir falar e precisou ir imediatamente ao hospital.

Segundo Anna, os médicos chegaram a suspeitar de um AVC. “Acordei e não conseguia falar. Me disseram que eu precisava ir direto para o hospital. Acabei ficando 16 dias internada, fazendo exames, tomando injeções, e sem conseguir engolir ou falar direito”, relatou.

Após uma bateria de exames, veio o diagnóstico: uma infecção no crânio e na medula óssea, considerada extremamente rara, com apenas dois casos registrados na Austrália, e ela era um deles. A chef confessou que um dos momentos mais assustadores foi ser informada de que ficaria meses afastada do trabalho e teria de reduzir o ritmo.

Hoje, um ano depois, Anna celebra a recuperação e agradece aos profissionais de saúde, à família e aos amigos que estiveram ao seu lado. “Este ano me ensinou uma força que eu não sabia que tinha. Sou grata por estar aqui trabalhando, criando, vivendo. Dei tudo de mim para voltar a ser quem sou hoje. E estou orgulhosa”, disse.

Tags:

Masterchef

