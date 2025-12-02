Acesse sua conta
Manuela Dias relembra romance com Wagner Moura na juventude e se declara: 'Um amor que fica para sempre'

Autora revive lembranças da época da faculdade, quando viveu história com o ator antes da fama internacional

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 11:15

Manuela Dias relembra romance com Wagner Moura na época da faculdade e se declara ao ator
Manuela Dias relembra romance com Wagner Moura na época da faculdade e se declara ao ator Crédito: Reprodução

Manuela Dias abriu o coração ao recordar o romance que viveu com Wagner Moura nos tempos da Universidade Federal da Bahia. Antes de se tornar um dos nomes mais prestigiados do cinema brasileiro, o ator cursava comunicação social em Salvador, onde dividiu sala com Jean Wyllys e teve um breve relacionamento com a autora do remake de Vale Tudo.

Com carinho evidente, Manuela descreve o impacto que Wagner causou desde o primeiro encontro. “Wag é um desses amores que transformam a gente. Nunca esqueço a primeira vez em que o vi, calça de alfaiataria feita pela mãe, sapatos de camurça, e um olhar que me prendeu para sempre”, comentou. Ela lembra ter percebido desde cedo o talento explosivo do então aspirante a ator: “Quando o vi em cena pela primeira vez, soube que um vulcão tinha acabado de despertar”.

Enquanto o romance com Manuela ficou na memória, a vida amorosa de Wagner seguiu outros rumos ainda na época da faculdade. Foi ali que ele conheceu Sandra Delgado, com quem começou a namorar após a formatura. O encontro definitivo veio em uma quinta-feira de Carnaval, em 2001, desde então, nunca mais se separaram. Hoje, o casal é pai de Bem, Salvador e José.

Há oito anos, Wagner se mudou para Los Angeles para expandir sua carreira internacional, mas garante que a Bahia continua sendo seu porto seguro. Segundo ele, o plano é voltar a viver em Salvador assim que os filhos crescerem.

Fora das telas, Moura também chama atenção por um posicionamento raro entre celebridades: ele não tem redes sociais. Para o ator, a decisão é uma forma de preservar sua relação consigo mesmo. “Não tenho vocação para isso. Quero ouvir a opinião de quem realmente importa, meus amigos”, afirmou em entrevista à revista GQ.

Mesmo distante das redes, Wagner admite que às vezes acaba sabendo das polêmicas que circulam a seu respeito. Recentemente, comentou manchetes falsas envolvendo valores milionários e saiu em defesa do setor audiovisual no Brasil, reforçando a importância dos incentivos fiscais e do impacto econômico da cultura no país.

Tags:

Wagner Moura

