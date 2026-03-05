Acesse sua conta
Equipe de Britney Spears se manifesta após prisão e ida ao hospital: 'Ajuda necessária'

Após incidente, a cantora desativou seu perfil no Instagram

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 15:31

Britney Spears pode ser a atração do Todo Mundo no Rio em Copacabana em 2026
Britney Spears  Crédito: Reprodução

Após ser detida por dirigir sob efeito de álcool na noite da última quarta-feira (4), Britney Spears não foi apenas para a delegacia, a cantora precisou passar pelo hospital antes de ser fichada.

De acordo com o portal TMZ, a ida à unidade de saúde foi uma exigência policial para a coleta de sangue, visando medir com precisão o nível de álcool em seu organismo. Embora Britney venha afirmando a pessoas próximas que seu teste marcou 0,06%, abaixo do limite de 0,08% da Califórnia, as autoridades reforçam que a direção errática já é motivo suficiente para a autuação.



Cade Hudson, empresário e amigo de longa data, não tentou suavizar a situação. Em comunicado oficial, ele classificou o episódio como "injustificável" e fez um apelo público que acendeu o alerta nos fãs: "Esperamos que este seja o primeiro passo para uma mudança há muito necessária em sua vida".

A estratégia agora é cercar Britney de apoio familiar. Hudson confirmou que os filhos da cantora devem passar um tempo com ela e que os entes queridos estão elaborando um "plano de bem-estar" para garantir que a artista não se perca novamente em momentos difíceis.

Como já se tornou um padrão em momentos de crise, Britney desativou seu perfil no Instagram logo após ser liberada da custódia, por volta das 6h da manhã.

