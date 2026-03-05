POLÊMICA

Equipe de Britney Spears se manifesta após prisão e ida ao hospital: 'Ajuda necessária'

Após incidente, a cantora desativou seu perfil no Instagram

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 15:31

Britney Spears Crédito: Reprodução

Após ser detida por dirigir sob efeito de álcool na noite da última quarta-feira (4), Britney Spears não foi apenas para a delegacia, a cantora precisou passar pelo hospital antes de ser fichada.

De acordo com o portal TMZ, a ida à unidade de saúde foi uma exigência policial para a coleta de sangue, visando medir com precisão o nível de álcool em seu organismo. Embora Britney venha afirmando a pessoas próximas que seu teste marcou 0,06%, abaixo do limite de 0,08% da Califórnia, as autoridades reforçam que a direção errática já é motivo suficiente para a autuação.

Britney Spears 1 de 16

Cade Hudson, empresário e amigo de longa data, não tentou suavizar a situação. Em comunicado oficial, ele classificou o episódio como "injustificável" e fez um apelo público que acendeu o alerta nos fãs: "Esperamos que este seja o primeiro passo para uma mudança há muito necessária em sua vida".

A estratégia agora é cercar Britney de apoio familiar. Hudson confirmou que os filhos da cantora devem passar um tempo com ela e que os entes queridos estão elaborando um "plano de bem-estar" para garantir que a artista não se perca novamente em momentos difíceis.