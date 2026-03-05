Acesse sua conta
Wagner Moura chama Bolsonaro de 'Trump Brasileiro' em programa dos EUA: 'Está na prisão'

Favorito ao Oscar de Melhor Ator, o brasileiro foi entrevistado por Jimmy Kimmel

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 17:18

Wagner Moura no programa de Jimmy Kimmel Crédito: Reprodução/YouTube

Wagner Moura deu o que falar em sua participação no talk show Jimmy Kimmel Live! na última quarta-feira (4). O baiano, que concorre à estatueta de Melhor Ator por sua atuação em 'O Agente Secreto', comentou sobre o cenário político do Brasil. Ao ser questionado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, Wagner foi categórico: chamou-o de "Trump brasileiro", comentário que arrancou aplausos da plateia: “O nosso Trump está na prisão”.

Wagner explicou que o novo longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho, é quase um filho direto do período turbulento que o país viveu. Segundo ele, o filme é um reflexo da perplexidade da dupla com o governo anterior. O ator relembrou ainda a censura velada que sofreu com Marighella (2019), que teve seu lançamento travado no Brasil por abordar a resistência à ditadura militar, período que, segundo Wagner, Bolsonaro sempre exaltou.

“Ele fez de tudo para impedir que o filme estreasse em 2019. Mas o cinema é mais forte”, pontuou o ator.

O papo também teve momentos de descontração. Jimmy Kimmel ficou fascinado com os Bonecos Gigantes de Olinda. O apresentador mostrou uma imagem do boneco de Wagner Moura no Carnaval e quis saber se era uma marionete.

Wagner, rindo da situação, explicou a tradição pernambucana: “É muito grande, Jimmy, não dá para levar para casa!”. Kimmel, em tom de piada, confessou que se tivesse um boneco daquele tamanho, levaria para todos os eventos de família.

Vale lembrar que Wagner Moura está fazendo história: ele é o primeiro brasileiro indicado à categoria de Melhor Ator no Oscar. Além dele, O Agente Secreto concorre em outras três categorias, incluindo a de Melhor Filme. A cerimônia acontece no dia 15 de março.

