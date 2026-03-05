RUMO AO OSCAR

Wagner Moura chama Bolsonaro de 'Trump Brasileiro' em programa dos EUA: 'Está na prisão'

Favorito ao Oscar de Melhor Ator, o brasileiro foi entrevistado por Jimmy Kimmel

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de março de 2026 às 17:18

Wagner Moura no programa de Jimmy Kimmel Crédito: Reprodução/YouTube

Wagner Moura deu o que falar em sua participação no talk show Jimmy Kimmel Live! na última quarta-feira (4). O baiano, que concorre à estatueta de Melhor Ator por sua atuação em 'O Agente Secreto', comentou sobre o cenário político do Brasil. Ao ser questionado sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, Wagner foi categórico: chamou-o de "Trump brasileiro", comentário que arrancou aplausos da plateia: “O nosso Trump está na prisão”.

Wagner explicou que o novo longa, dirigido por Kleber Mendonça Filho, é quase um filho direto do período turbulento que o país viveu. Segundo ele, o filme é um reflexo da perplexidade da dupla com o governo anterior. O ator relembrou ainda a censura velada que sofreu com Marighella (2019), que teve seu lançamento travado no Brasil por abordar a resistência à ditadura militar, período que, segundo Wagner, Bolsonaro sempre exaltou.

Wagner Moura chama Bolsonaro de 'Trump Brasileiro' 1 de 8

“Ele fez de tudo para impedir que o filme estreasse em 2019. Mas o cinema é mais forte”, pontuou o ator.

O papo também teve momentos de descontração. Jimmy Kimmel ficou fascinado com os Bonecos Gigantes de Olinda. O apresentador mostrou uma imagem do boneco de Wagner Moura no Carnaval e quis saber se era uma marionete.

Wagner, rindo da situação, explicou a tradição pernambucana: “É muito grande, Jimmy, não dá para levar para casa!”. Kimmel, em tom de piada, confessou que se tivesse um boneco daquele tamanho, levaria para todos os eventos de família.